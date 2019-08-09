2019-08-09T15:49:26+03:00
Конкурсы и тесты

В редакции «КП»-Пермь» наградили победительниц конкурса «Феи в белых халатах»

Они получили ценные призы от наших партнеров
Елена КОНОВА
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Наши победительницыНаши победительницыФото: Василий Вахрин
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9 августа в редакции «Комсомольской правды» в Перми состоялось награждение победительниц конкурса «Феи в белых халатах». В июне мы попросили врачей и медсестер Пермского края прислать нам свои фотографии, сопроводив их коротеньким рассказом о себе.

До конца июля знакомые, коллеги и родственники голосовали за участниц конкурса. 1 августа мы подвели итоги, а 9 августа пригласили наших прекрасных «фей» в редакцию, чтобы вручить им подарки от нас и наших партнеров.

- Я очень рада, что у нас в Прикамье так много хороших, порядочных людей, работающих в медицине, - сказала на награждении Татьяна Романовская, член общественного совета при Минздраве. - Огромное спасибо вам. Ведь вы представляете не только себя, но и больницы, в которых работаете.

Первое место в конкурсе «Феи в белых халатах» заняла Алла Владимировна Колодная, заведующая гинекологическим отделением стационара «Пермский краевой онкологический диспансер».

Алла Владимировна Фото: Василий Вахрин

Алла ВладимировнаФото: Василий Вахрин

Второе место заняла старшая медицинская сестра Мирзалиева Флорида Абдуловевна, которая работает и в частной клинике, и в краевой больнице.

Флорида Абдуловевна Фото: Василий Вахрин

Флорида АбдуловевнаФото: Василий Вахрин

А третье место заняла Рочева Яна Игоревна, старшая медицинская сестра урологического отделения ГБУЗ ПК ГКБ им С.Н.Гринберга.

Яна Игоревна Фото: Василий Вахрин

Яна ИгоревнаФото: Василий Вахрин

Всем победительницам мы вручили подарки-сертификаты от наших партнеров:

Стоматологическая клиника "Аллада" на Леонова 23, Мира 69, 226-25-00

Магазин медицинской одежды "Стильный доктор" на Екатерининской 109а, 2 этаж ТЦ "Моби Дик", 288-75-95

Ювелирный центр "Золотой апельсин" на Комсомольском пр-те, 62, 246-22-52

ИСТОЧНИК KP.RU

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