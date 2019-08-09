2019-08-09T13:18:44+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» делится опытом в области экологической безопасности

В формате круглого стола обсуждались задачи природоохранных мероприятий
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Фото: Антон МошевФото: Антон Мошев
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Пермский нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛа» посетила делегация участников федеральной программы подготовки резерва управленческих кадров высшего уровня. Целью визита региональной стажировки управленцев стало знакомство с лучшими практиками в области обеспечения экологической безопасности и электроэнергетики, применяемыми на предприятии. Среди участников программы - руководители различного уровня в федеральных органах государственной власти, представители субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, управленцы в коммерческих и некоммерческих организациях. Гости побывали на производственной площадке «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», посетили центральный пункт управления предприятием, ознакомились с работой тепловой электростанции.

Фото: Антон Мошев

Фото: Антон Мошев

После экскурсии состоялось заседание по вопросам экологической безопасности с участием руководства предприятия. В формате круглого стола обсуждались задачи природоохранных мероприятий на промышленных объектах, мероприятия и достижения в рамках экологического мониторинга, решения в области утилизации и переработки нефтесодержащих отходов.

Гостей больше всего впечатлил уровень экологической культуры безотходного производства на предприятии: глубина переработки нефти составляет 99%, что является максимальным для отрасли показателем.

На протяжении последнего десятилетия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» успешно реализует проекты по модернизации технологических комплексов, направленных на снижение техногенной нагрузки на окружающую среду и предусматривающих рациональное использование природных ресурсов. В качестве примеров: программа по замене шатровых печей на трубчатые с КПД выше 85%, пуск в эксплуатацию второй линии по переработке попутного нефтяного газа, реконструкция установки сероочистки, строительство ТЭС-200 с газотурбинными двигателями, топливом для которых служит побочный продукт газопереработки - сухой отбензиненный газ. Среди перспективных проектов с положительным экологическим эффектом - строительство эстакады точечного налива и строительно блока аминовой очистки на установке замедленного коксования.

Фото: Антон Мошев

Фото: Антон Мошев

- Мы уделяем большое внимание экологии: начиная с выпуска экологичных видов топлива и развивая наши мощности с учетом решения экологических задач, рационального использования ресурсов, с учетом снижения нагрузки на окружающую среду. Наши инвестпроекты в обязательном порядке предусматривают природоохранные мероприятия. В настоящее время ведется работа по созданию дополнительных экологических постов, что позволит усилить контроль за состоянием атмосферы в санитарно-защитной зоне предприятия. Мы заинтересованы в поддержании экологически благоприятной ситуации в городе и регионе и все для этого делаем, - прокомментировал генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» Сергей Андронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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