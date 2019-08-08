2019-08-07T22:07:42+03:00
Происшествия

Пьяный пермяк угнал в Петербурге дорогой автомобиль и попал на нем в ДТП

Угонщик должен был помыть машину, но вместо этого поехал на ней кататься
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Работник автомойки решил прокатиться на дорогом автомобиле, но попал в ДТПРаботник автомойки решил прокатиться на дорогом автомобиле, но попал в ДТПФото: архив "КП"
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Генеральный директор петербургской коммерческой фирмы решил вымыть свой автомобиль «Ауди Q7». Он привез машину на круглосуточную автомойку, находящуюся в Приморском районе Санкт-Петербурга. А когда собрался забрать автомобиль обратно, «Ауди» на месте не оказалось. Машина стоимостью в 1,2 миллиона рублей исчезла.

Бизнесмен обратился в полицию. Полицейские проверили камеры видеонаблюдения, установленные на автомойке. Оказалось, что «Ауди» угнал работник мойки - 35-летний житель Пермского края. Пермяк, устроившийся на работу на автомойку, в тот день крепко выпил. После спиртного его потянуло на подвиги. И вместо того, чтобы помыть дорогую машину, он решил покататься на ней. Но далеко ему уехать не удалось.

Сотрудники ГИБДД обнаружили «Ауди» за городом, на 60-м километре автодороги «Кола». Автомобиль попал в ДТП и серьезно пострадал. Незадачливый угонщик встретил полицейских, сидя за рулем покореженной машины.

- В отношении мужчины составлен административный протокол за вождение в пьяном виде и заведено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в главном управлении МВД Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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