Пьяный пермяк угнал в Петербурге дорогой автомобиль и попал на нем в ДТП

Генеральный директор петербургской коммерческой фирмы решил вымыть свой автомобиль «Ауди Q7». Он привез машину на круглосуточную автомойку, находящуюся в Приморском районе Санкт-Петербурга. А когда собрался забрать автомобиль обратно, «Ауди» на месте не оказалось. Машина стоимостью в 1,2 миллиона рублей исчезла.

Бизнесмен обратился в полицию. Полицейские проверили камеры видеонаблюдения, установленные на автомойке. Оказалось, что «Ауди» угнал работник мойки - 35-летний житель Пермского края. Пермяк, устроившийся на работу на автомойку, в тот день крепко выпил. После спиртного его потянуло на подвиги. И вместо того, чтобы помыть дорогую машину, он решил покататься на ней. Но далеко ему уехать не удалось.

Сотрудники ГИБДД обнаружили «Ауди» за городом, на 60-м километре автодороги «Кола». Автомобиль попал в ДТП и серьезно пострадал. Незадачливый угонщик встретил полицейских, сидя за рулем покореженной машины.

- В отношении мужчины составлен административный протокол за вождение в пьяном виде и заведено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в главном управлении МВД Санкт-Петербурга.