2019-08-07T15:03:44+03:00
Звезды

Водный цирк, парусная регата и аквабайки – что увидят пермяки в «День рождения реки»

В Перми появится еще один фестиваль
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Возле знаменитой надписи установят сцену.Возле знаменитой надписи установят сцену.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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«День рождения реки» начнется на набережной 8 сентября в 10 часов с йога-марафона под названием «Кама с утра». Затем на Соборной площади пройдет мини-версия этнографического фестиваля «KAMWA».

- Мы рассчитываем, что здесь будет звучать электронная музыка, которая побудит людей смотреть на реку, а не на исполнителей музыки, - рассказала одна из организаторов фестиваля Наиля Аллахвердиева. - Ведь главным героем фестиваля станет именно Кама.

Тут же все желающие смогут принять участие в «Камском пленэре» - рисовать речные пейзажи под руководством профессиональных художников.

Днем в акватории Камы пройдут парусная регата и шуточный заплыв на самодельных судах. А также показательные выступления на аквабайках спортсменов из Москвы, Челябинска и Перми.

Пермская художественная галерея, Пермский краеведческий музей, Центральный выставочный зал и музей современного искусства PERMM пригласят горожан на разнообразные семейные мастер-классы.

В этот день будет звучать и живая музыка, причем не только на набережной Камы, но и на мостах над другими пермскими реками.

А на сцене, расположенной возле арт-объекта «Счастье не за горами», вечером пройдет концерт. Имена исполнителей организаторы пока держат в секрете. Также ожидается водное шоу с пиротехническими эффектами «Hydro circus».

День рождения реки станет частью большого проекта «Город рек», рассчитанного на год. Его девиз - «Возвращаем малые реки людям, рыбам, птицам и насекомым». В Перми более 300 малых рек и ручьев, которые будут приводить в порядок, чистить берега и дно, устанавливать скворечники и даже устраивать домики для жаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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