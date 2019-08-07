11 простых вопросов о вывозе мусора в Перми

С 1 января в Перми сбор и переработка бытового мусора стали отдельной коммунальной услугой. И за эту услугу горожане уже полгода платят отдельно. Но, как любое новшество, и установка контейнерных площадок, и вывоз мусора вызывают еще немало вопросов. На некоторые из них мы постарались ответить с помощью регионального оператора «Теплоэнерго».

- Что делать, если контейнерная площадка расположена слишком близко или слишком далеко от дома?

- Вообще, согласно санитарным правилам, расстояние от контейнеров до жилых домов, мест отдыха, детских и спортивных площадок не должно быть менее 20 м и не более 100 м.

Где именно будет обустроена контейнерная площадка, решают сами собственники — на общем собрании с привлечением УК или ТСЖ. Если по каким-то причинам не получается организовать контейнерную площадку на придомовой территории (площадь не позволяет выполнить санитарные требования или права на землю не зарегистрированы), нужно обратиться в районную администрацию. Она должна помочь организовать площадку на муниципальной земле.

Если ваш дом расположен в районах сложившейся застройки и места под площадку нет совсем (даже у местных властей), тогда по решению органов местного самоуправления санитарные границы в 10 и 100 м могут быть сдвинуты.

- Кто должен убирать мусор, который остается на самой площадке?

- Обязанность содержать контейнерную площадку лежит на собственнике земли, на которой расположена контейнерная площадка. То есть прибираться должны УК, ТСЖ, муниципалитеты, юридические лица. Жители дома платят за эту услугу в рамках содержания жилья. В частном секторе содержанием занимается администрация, она и обязана обеспечить должное обустройство площадки, определить дистанцию согласно нормам СанПин. Ответственность регионального оператора за вывоз ТКО возникает с момента погрузки отходов в мусоровоз.

- Что делать, если управляющая компания не исключила из «платежки» плату за вывоз отходов?

- С 1 января 2019 услуга по вывозу ТКО стала полноценной коммунальной услугой, которую предоставляет единый региональный оператор ПКГУП «Теплоэнерго».

Соответственно, с начала года, плата за содержание жилья должна уменьшиться. Если граждане видят, что управляющая организация, несмотря на изменения законодательства, продолжает включать услугу по вывозу отходов в плату за содержание жилья, необходимо обратиться с заявлением в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края для проведения проверки. В обращении обязательно надо изложить суть проблемы и приложить копии платежных документов (то есть квитанций).

Если инспекция выявит нарушения, то потребует от управляющей организации их устранить в определенный срок (и сделать вам перерасчет). В противном случае УК будет привлечена к административной ответственности и получит штраф.

- Куда можно пожаловаться, если мусор не вывозят вовремя?

- Непосредственно к региональному оператору «Теплоэнерго».

На горячую линию - 8 (342) 236-90-55,

по электронной почте info@te.permkrai.ru

Также можно обратиться в офисы ОАО «КРЦ-Прикамье».

«Теплоэнерго» контролирует работу возчиков мусора. И если они не выполняют условия договора, они могут быть оштрафованы.

Напоминаем, что в летнее время мусор должны вывозить каждый день, зимой — раз в три дня.

- Что делать если в квитанциях на оплату указана неверная информация (сумма начисления, квадратура помещение, данные о собственнике и т.д.)?

- Обратиться в любой филиал МФЦ. Здесь можно не только передать корректные данные, но также написать заявление о возврате ошибочно оплаченных денежных средств.

Сегодня на территории региона действует 53 филиала МФЦ и более двухсот территориально-обособленных структурных подразделений «Мои документы» с общим количеством окон – 752. Адреса многофункциональных центров «Мои документы» можно посмотреть на сайте mfc-perm.ru.

Также, напомним, что по вопросам начислений и оплаты вы можете обратиться на горячую линию «Теплоэнерго» 8 (342) 236-90-55, на электронную почту info@te.permkrai.ru, либо в офисы ОАО «КРЦ-Прикамье».

- А если нам вообще не приходят счета за мусор?

- Не все УК вовремя зафиксировали, что дома перешли на прямые платежи. Сейчас «Теплоэнерго» тщательно проверяет и согласовывает данные с управляющим организациями, и только после этого выставляет счет. Это рабочий процесс.

- Нужно ли заключать договор с региональным оператором?

- Если вы — юридическое лицо, то да. Обычным собственникам этого делать не надо.

Но, кстати, для простоты можно на общем собрании проголосовать за заключение прямых договоров с ПКГУП «Теплоэнерго». До этого договоры будут заключаться с УК, ТСЖ, ЖСК и иными организациями, осуществляющими управление домами.

Если у вас уже имеется договор на вывоз ТКО, он действует до заключения договора с региональным оператором.

- Как быть дачникам?

- Дачный кооператив - это юридическое лицо. Механизм работы достаточно прост: заключается договор с кооперативом, прописывается график вывоза, ставится контейнер. Затем руководство кооператива выставляет счет собственникам участков.

- Какой сейчас тариф за вывоз отходов?

- Для жителей Пермского края ежемесячный платеж в многоквартирных домах составляет 2,96 рублей за квадратный метр (ранее платеж составлял 3,35 рублей), для жителей частного сектора - 65,8 рублей с одного проживающего (ранее - 70,82 рублей), но не больше чем за двух жильцов.

- Мои родственники принципиально не платят за вывоз мусора. Так вообще можно?

- Конечно, нет. Если в населенном пункте организован вывоз мусора, то платить обязательно. Это коммунальная услуга, и когда задолженность достигнет предела, эти деньги будут взысканы через суд. Сразу за несколько лет. Оно вам надо?

- Рядом с нашим домом уже много лет находится стихийная свалка. Кто должен ее убрать?

- Ликвидация «диких» свалок — одна из главных задач «мусорной» реформы. Этот вопрос находится на особом контроле министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края. Только за первое полугодие в регионе было убрано больше 200 таких помоек. Муниципалитеты уже составили реестры несанкционированных сволок.

По закону, кстати, ликвидировать их должен собственник земельного участка — будь то частники, местные или федеральные власти. Порядок такой. Сначала Росприроднадзор выдает предписание на ликвидацию. Если собственник его не исполняет, то региональный оператор «Теплоэнерго» вывозит мусор за свой счет, рекультивирует территорию (то есть убирает последствия отравления земли отходами) и а затем взимает эти деньги с собственника.

Если вы обнаружили такую свалку, обязательно сообщите в районную администрацию или в «Теплоэнерго» (на горячую линию). Регоператор контролирует этот вопрос на всех уровнях.