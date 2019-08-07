Ребенок – драгоценный камень в руках правильного мастера

«Талант, словно бриллиант, таится в каждом из нас. Ему нужна лишь правильная огранка», - в этом изречении на все 100% уверенна Татьяна Феткулова, директор компании F.O.Records.

Большие звезды рождаются из крохотных звездочек

Она как никто другой знает цену дарованиям, особенно юным. В ее Детской Академии Шоу-бизнеса BABY STARS дети учатся очень многому – красиво петь, грамотно говорить, быть пластичными, уметь правильно выражать свои мысли. Попадая сюда ребенок вовремя раскрывает в себе то сокровенное, отличающее его от остальных, и помогающее ему избрать свой жизненный путь.

- Когда я была маленькой, у меня была мечта - это сцена. С детства я участвовала в различных конкурсах и концертах, занималась вокалом и танцами, познавала волшебный мир музыкального искусства. В то время у нас были ограниченные возможности из-за отсутствия технологий и площадок для самореализации. Тем не менее, мы упорно работали и зарабатывали имя на российских и международных конкурсах, - делится Татьяна Феткулова, - Сегодня эти возможности намного шире, нет рамок и границ для творчества. И на данный момент я с гордостью представляю нашу уникальную Академию BABY STARS. Я хочу подарить талантливым детям и подросткам волшебный мир музыкальной индустрии, где дети смогут реализовать себя, воплощать мечты и творить.

Помимо творческих моментов, в BABY STARS проводится работа над умением коммуницировать с окружающим миром, быть открытым и интересным другим людям. Мало быть талантливым, в первую очередь необходимо быть достойным человеком. В процессе обучения происходит формирования индивидуальности, воспитание личности каждого ребенка.

Фото Академии

Большой маленький человек

Дети сами пишут песни и исполняют их, эти композиции публикуются на крупнейших цифровых площадках. Любой ребенок школьного возраста может попробовать себя в различных творческих профессиях. И даже если его будущее не будет связано со сценой, занятия в BABY STARS помогут ему преумножить уверенность в себе.

Если родители сомневаются, «стоит ли, нужно ли ему это, пригодится ли в дальнейшем», преподаватели Академии всегда отвечают «стоит, нужно, пригодится». Посредством нарабатываемого сценического опыта и за счет выступлений на крупнейших городских площадках у любого ребенка и подростка пропадает страх публичных выступлений, нарабатывается опыт командной работы, формируются лидерские качества, которые в будущем позволяют детям достигать больших высот и в работе, и в жизни.

Секции – прошлый век!

Продюсерский центр BABY STARS – это новый уникальный проект в Перми. Реальный шанс для талантливых и амбициозных детей и подростков овладеть тонкостями вокального, хореографического и актерского мастерства, покорить вершины шоу-бизнеса даже за пределами Урала.

«Наша цель дать детям понять как организовать творческий процесс, чтобы они могли творить в дальнейшем самостоятельно, погрузить их в практическую атмосферу создания музыкального контента».

Преподаватели школы – вокалисты, хореографы, sound-продюсеры, теле-радио-ведущие, работающие на крупнейших площадках города и края. Отдав ребенка сюда, вы подарите ему незабываемый жизненный путь, пройти по которому мечтает почти каждый малыш.

Этой команде есть чем гордиться всегда, за один только прошедший учебный год они совершили колоссальную работу. Среди успехов:

- Синглы на крупнейших цифровых площадках;

- 4 авторские песни;

- Множество мастер-классов от самых ярких представителей шоу-бизнеса города;

- Дважды - появление на региональном телевидении;

- 5 радио-эфиров;

- 6 видео-клипов;

- Свыше 10 выходов на крупнейших городских площадках;

- Более 30 концертов.

И это далеко не полный список больших свершений маленьких звезд Детской Академии Шоу-Бизнеса BABYSTARS за 9 учебных месяцев.

Фото Академии

Амбиции не на пустом месте

Осень уже не за горами, а вы все еще не решили, какое дополнительное образование стоит получить вашему чаду? Сделайте выбор в пользу перспектив. В BABY STARS для ребенка откроются двери в мир возможностей:

- Авторские песни, выпуск на официальных стриминг-сервисах с обложками – уникальная возможность не только записать песню, но и стать популярным и узнаваемым в музыкальных кругах, публиковать твои треки на таких площадках, как VK BOOM, ITunes, Google play, Spotify, ZVOOQ, Shazam, Яндекс. Музыка.

- Участие в радиопрограммах – возможность почувствовать себя частью чего-то большого, получить навык общения в прямом эфире, научиться правильно раскрывать самые актуальные темы.

- «Взрослая» техническая база - запись песен на профессиональном оборудовании, используемом известными артистами, студия, спроектированная по всем передовым стандартам звукопроизводства.

- По итогу - продукт пригодный к выпуску на радио и тв – оформление видео- и аудиоматериала на высочайшем уровне, позволяющее ротацию песен и видеоклипов на региональном и федеральном радио и телевидении, а так же в сети Интернет.