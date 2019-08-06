2019-08-06T15:04:57+03:00
Дом. Семья

«Его знает каждый заключенный». Ежик Андрей Андреевич «руководит» музеем ГУФСИНа в Соликамске

«Должность» он занимает уже третий год [фото]
Елена КОНОВА
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Андрей Андреевич "руководит" уже третий год. Фото предоставил его хозяин Сергей ЕрофеевАндрей Андреевич "руководит" уже третий год. Фото предоставил его хозяин Сергей Ерофеев
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- Андрей Андреевич - самый популярный ежик Пермского края, - считает его хозяин Сергей Ерофеев.

Сергей Васильевич - полковник ГУФСИН в отставке. Сейчас он руководит музеем истории ведомства в Соликамске и занимается патриотическим воспитанием молодежи. Помогает ему в этом ежик по имени Андрей Андреевич.

- У меня был обычный серый ежик Андрюша, - рассказывает Сергей Васильевич. - Три года назад я поехал в отпуск, а Андрюшу оставил на передержке у невесты. Родились трое ежат: две девочки и мальчик. Мальчика я забрал и назвал Андреем Андреевичем. Он, в отличие от папы, получился белым - весь в маму.

Андрей-старший и Андрей-младший. Фото предоставил хозяин ежика Сергей Ерофеев

Андрей-старший и Андрей-младший. Фото предоставил хозяин ежика Сергей Ерофеев

Андрея Андреевича знают все заключенные.

- Когда я иду по делам в колонию, всегда беру ежа с собой, - говорит Сергей Васильевич. - Ношу его в специальной переноске. Когда заключенные видят нас с ежиком, начинают улыбаться.

Но большую часть времени еж живет в музее истории ГУФСИН, где для него сделан специальный домик из бересты. Любой посетитель может поиграть с очень общительным и забавным зверьком.

Андрей Андреевич на "фотосессии" с чиновниками. Фото предоставил его хозяин Сергей Ерофеев

Андрей Андреевич на "фотосессии" с чиновниками. Фото предоставил его хозяин Сергей Ерофеев

- Андрей Андреевич помогает мне на уроках патриотического воспитания, когда к нам приходят дети, - говорит полковник. - Им ежик очень интересен, так что они и учатся, и с ним играют.

Также Сергей Васильевич возит ежика на различные мероприятия. Андрей Андреевич - постоянный участник выставок товаров, сделанных руками заключенных. С белым ежиком с удовольствием фотографируются и гости выставки, и чиновники, и политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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