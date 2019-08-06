Грибы и ягоды купить в Перми легко - на ЦКР целые ряды с дарами лета

Земляники в лесу нет

Утром в будни покупателей мало, поэтому продавцы откровенно скучают.

- Самые урожайные у нас - суббота и воскресенье, - вздыхает словоохотливая продавец, она возит свой товар из Коми-Пермяцкого круга. - А когда дождь и ветер, никому по рынку бродить не хочется. Все ягоды - чернику, малину, землянику, голубику, смородину - отдаю по 200 рублей за литр.

Трехлитровая банка ягод - 600 рублей. Недешево, но ягоды на вид вполне аппетитные. Так что думайте: купить ягоды в Перми 2019 можно и на рынке.

- В этом году мало голубики, есть только в определенных местах, - говорят торговцы. - Черная смородина тоже не уродилась, а земляника в лесу почти вся вымерзла.

Покупателей, говорят на рынке, значительно меньше, чем в прошлом году. Если раньше в выходной день продавали по 100 литров голубики, то сейчас 10 литров - уже хорошо, черники - 30 - 40 литров.

Ягоды на вид сочные и вкусныеФото: Василий Вахрин

Продавцы уверяют, что цены на грибы и ягоды в Перми остались на уровне прошлого года. Повышать бессмысленно - и так продажи маленькие.

За одним из прилавков улыбчивая женщина бойко торгует ароматной клубникой. Ягоды крупные и сочные, 250 рублей за литр. Есть малина - 200 рублей. Это продукция хозяйства из Суксуна.

- Урожая нынче очень мало, - говорит женщина. - Даже смотрю по своему огороду - 30 лет не жаловались, а сейчас два бидона от силы собрала. Половина ягод вымерзла. Так и у других: грядок много, а урожая почти нет. Вот и покупают у нас. Заготовки-то надо на зиму делать.

Идем дальше. Сушеный шиповник, боярышник - 400 рублей за килограмм. Замороженную клюкву можно купить в Перми за 250 рублей. Брусники еще нет, она пойдет в сентябре.

Морковка по 80 рублей

Кстати, купить свежие овощи в Перми тоже можно на ЦКР. Под навесом - прилавок частного хозяйства из Лобаново, ассортимент овощей солидный.

- Но это сейчас, а как будет дальше - еще вопрос, - признается продавщица. - Ночью холодно, а это самое время для роста огурцов. Их как раз мало, вымерзают. В этом году погода больше всего по ним ударила, ботва вся почернела.

- Точно-точно, огурцов нынче раза в два меньше, - вторит ей соседка из Краснокамска.

Цены нехилые. Пучок моркови из 5 - 7 штук – 50 - 80 рублей. Но плоды упитанные, красивые, ровные.

Морковка дороговатаФото: Василий Вахрин

- Зато эта морковка еще вчера росла на грядке, все свеженькое, - объясняют фермеры. - Конечно, многие предпочитают покупать овощи в гипермаркетах, но у нас есть постоянные покупатели, которые знают: таких овощей в магазине не купишь.

Смотрим дальше. Связка из трех луковиц - 50 рублей. Пучок зелени - петрушка, укроп, сельдерей - 20 рублей, базилик - 50 рублей. Килограмм картофеля - 70 рублей. Крупные помидоры на салат – 250 - 300 рублей, есть и дешевле - по 100 рублей. Кабачки - от 30 до 50 рублей за штуку. Огурцы - от 80 рублей за килограмм.

Грибной рай

- В этом году природа как никогда щедра на грибы, - довольно рассказывает продавщица. - Урожай обильный, практически все грибы уже прошли первым слоем, второй на подходе. Это и белые грибы, и рыжики, и красноголовики, и маслята. Даже груздь вышел настоящий - северный, мохнатый, что характерно для дождливой погоды.

Подосиновики, подберезовики, лисички стоят 100 рублей за литр. Так что купить грибы в Перми 2019 на рынке может и проще, чем ходить и собирать.

Грибов очень многоФото: Василий Вахрин

Белые грибы есть только в одном месте - некрупные, чистые - как с картинки. Их везут из Кудымкара. Цена - 300 рублей за 700-граммовое ведерко. В прошлом году, как уверяют продавцы, белые стоили 500 - 600 рублей.

Ведро мелких красноголовиков - 150 рублей (в прошлом году - 400). Рыжики, маслята - 100 рублей.

Есть и сухие грибы. Цена за килограмм сухих белых и красноголовиков доходит до пяти тысяч рублей, но их в основном берут на гостинцы в южные регионы.