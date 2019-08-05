Биолог раскритиковал инициативу минприроды Пермского края установить сроки для сбора брусники и клюквы

- В Прикамье установлены сроки сбора ягод на территории лесничеств Пермского края гражданами для собственных нужд в 2019 году, - такая официальная информация появилась на сайте минприроды Прикамья. - Сбор брусники разрешен с 25 августа, клюквы - с 10 сентября. Сроки установлены с учетом погодных условий края и начала периода созревания ягод, их сбор в более ранние сроки приводит к повреждению растений.

Можно было бы принять это за розыгрыш, за «развесистую клюкву». Но нет: 31 июля краевой министр Дмитрий Келейко подписал соответствующее распоряжение. В нем, правда, говорится, что ограничения вводятся только на территории лесничеств. Но их у нас довольно много.

Не хочешь ползать по болотам, ягоды можно купить.

- У нас 16 лесничеств, и эта информация опубликована во всех районных газетах, где они расположены, - сообщила в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) и. о. замминистра природных ресурсов Пермского края Марина Чугайнова.

Она объяснила, почему именно эти сроки были определены в министерском распоряжении.

- Если бы установилась жара, можно было бы бруснику собирать и с 15 августа, а клюкву – с 1 сентября, - поделилась она соображениями. – Но пока у нас прохладное лето.

- Вообще-то мы обычно ходим на разведку, чтобы определить, поспели ягоды или нет, - удивился радиослушатель Алексей, позвонивший из Лысьвы. – Неужто в министерстве настолько точно научились прогнозировать погоду?

Другие радиослушатели также высказывали недоумение по поводу ягодного «табу».

Мы решили выяснить, а что думают по этому поводу биологи?

- С точки зрения биолога могу сказать, пожалуй, лишь одно: у кого-то наверху обнаружился сильный административный зуд, чиновникам нечем больше заняться? - прокомментировал доктор биологических наук, профессор ПГНИУ Сергей Овсенов. – Никакого смысла подобные ограничения не имеют. Сейчас никто не может сказать, когда созреют брусника и клюква. Потеплеет – их можно будет собирать раньше. Похолодает – позже. Никакого вреда более ранний или более поздний сбор ягод растениям не может принести.

Клюквенно-брусничные торфянники под Краснокамском, действительно, приходится регулярно тушить, но к срокам сбора ягод это не относится.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но, может быть, «бруснично-клюквенные» ограничения как-то связаны с тем, что брусника и клюква растут, как правило, на торфяных болотах, а на них часто бушуют затяжные пожары, которые трудно потушить? Мол, логика у чиновников такая: в определенное время отправим на торфяники дополнительные патрули из лесничих и пожарных, и только тогда будем пускать туда людей. И станем следить за ними, чтобы они не разводили костры и не устраивали пикники после удачного сбора ягод.

Однако пожарные такую версию отвергают.

- Действительно, нам почти каждый год приходится тушить горящие тофянники под тем же Краснокамском, где люди собирают бруснику и клюкву, и приходится временно ограничивать пребывание граждан в этой зоне, ставить патрули на дорогах, - говорит начальник СГБУ «Пермский лесопожарный центр» Игорь Старцев. – Но такие ограничения вводятся другим актом – комиссия по ЧС объявляет в этих районах чрезвычайную противопожарную ситуацию. К регулированию сроков сбора ягод это не имеет никакого отношения. К тому же погода пока не обещает каких-то ЧП с возгоранием торфа на болотах.

Что же грозит тем, кто выйдет с лукошком за брусникой, допустим, не 25, а 24 августа? А за клюквой – 9, а не 10 сентября?

- Лесничий ограничится предупреждением, штрафовать не будет, - пообещала в прямом эфире Радио «КП» Марина Чугайнова.