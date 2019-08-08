2019-08-05T15:36:36+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«Как я слепил камеру видеонаблюдения из картона и файла»: садоводы нашли замену огородному пугалу

Но если вы думаете, что муляж можно сделать за 7 минут - это большое заблуждение
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Пропажа кабачков и капусты с грядок - давно не новость. Но когда это происходит систематически, и хозяина дачного участка берет обида за украденный урожай, в ход идут самые разные уловки. Чтобы отвадить охотников до чужого добра и спугнуть наглецов, опытный садовод Семен Семенович пошел на хитрость.

- Провожу выходные на даче, почти все делаю своими руками: дом, огород… Начал замечать, что стали пропадать овощи, - жалуется Семен Семенович. - То морковь кто-то вытопчет, то капусту посрывает. Через забор, хоть он и не сплошной, может пробраться только человек. Заподозрил соседа и решил сделать на него «пугало». Пошел искать «самоделки» в интернете, и был под впечатлением от ролика, как за семь минут из картона и клея сделать макет видеокамеры.

В итоге у находчивого садовода на изготовление муляжа камеры ушло восемь часов времени и три листа картона. Правда, это не самое страшное.

- С третьей попытки мне-таки удалось смастерить муляж видеокамеры. Я потратил кучу нервов и гораздо больше обещанных семи минут. Но результат меня порадовал, получилось очень похоже. Камера даже крутилась на оси вверх-вниз и в разные стороны. Повесил за калиткой так, чтобы мое «пугало» было видно издалека, но нельзя было его достать.

Неделю все было хорошо, и к огороду никто чужой не приближался. Зато потом все повторилось. На этот раз исчезла часть кабачков. А в минувшее воскресенье многострадальный муляж камеры сдуло ветром.

- В общем, решил установить нормальную систему видеонаблюдения, - делится садовод. - В первую очередь определился - будет это внешняя камера или внутренняя. Оказывается, внешние камеры имеют больший размер, им нипочем дождь, снег и ветер, у них очень прочный корпус. Внутренняя камера меньше и легче, к ней не нужно тянуть провода, можно подключить через Wi-Fi.

У различных производителей техника имеет разные технические характеристики. Картинка у современных камер достаточно хорошая: HD или Full HD. Большинство камер снимает в темноте. Разница только в расстоянии, насколько «добивает» инфракрасный датчик. Угол обзора широкий: от 90 до 130 градусов. Некоторые камеры поворачиваются, так что можно исключить слепые зоны. И третий нюанс - ведется запись или нет, и куда она ведется.

Основных варианта три: собственная память, подключение к внешнему жесткому диску и запись в облаке. В итоге Семен Семенович выбрал простое облачное решение от Ростелекома.

- Установил нормальную систему видеонаблюдения. И каково было мое удивление, когда на записи я увидел козу, которая протискивается в огород через прутья калитки, а потом также уходит обратно. Так что теперь я доволен. У меня все под контролем и дома, и на даче: в одном приложении видео с нескольких камер. А на установку потребовалось всего четыре минуты.

2 МИНУТЫ РОСТЕЛЕКОМ КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ АТН 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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