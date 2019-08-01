«Подпишешь договор - дадим воды». Пермяка полгода насильно удерживали в центре для алкоголиков

- Я Сергей, мне 37 лет и я работаю шоуменом. У меня своя фирма, мы проводим корпоративы, концерты, свадьбы, юбилеи... Я хорошо зарабатываю, построил большой коттедж за городом. Есть любимая жена и двое детей. В феврале три человека связали мне руки и увезли в неизвестном направлении. А потом полгода удерживали в реабилитационном центре против моей воли. Неделю назад мне удалось сбежать, и я готов рассказать о том, что пережил за это время.

«Пью я один, перед телеком»

Сергей признается, выпить он любит. И деньги на алкоголь были всегда: после театрального училища сразу стал неплохо зарабатывать. Основал бизнес, веселил людей. Бывало, выпивал прямо на вечерниках, но работе это не мешало.

- Трезвенником я никогда не был, выпивал, как среднестатистический человек и никогда серьезных проблем у меня из-за этого не было, - объясняет пермяк. - Правда, меня лишили прав за управление в нетрезвом виде. Любимая жена, с которой мы прожили 15 лет, к этой моей привычке относилась спокойно, коллизии у нас иногда, конечно, были, но до развода дело не доходило.

Этой зимой, отведя новогодние корпоративы, Сергей решил отдохнуть и сам.

- Я отдал жене телефон и предупредил, что буду пить. Компания мне не нужна, пью я дома один перед телеком, мне так комфортнее. Алкоголь предпочитаю крепкий. Но в этот раз что-то пошло не так. Я запомнил лишь вечер 29 января, а пришел в себя 4 февраля. И, видимо, очень чудил в это время, поэтому очнулся оттого, что трое крепких мужиков в голубой больничной форме пытаются увезти меня в больницу. Они меня как был – в халате и ботинках на босу ногу – связали моим же ремнем и посадили в машину.

За пьянство его лишили правФото: Олег ЗОЛОТО

Подпишешь – дадим воды

Очнулся Сергей в центре реабилитации. Двухэтажный дом был обнесен глухим забором, ворота запираются на ключ. Внутри два отделения: детоксикации - для вновь прибывших, второе – для тех, кто находится на реабилитации.

- Сотрудники требовали подписать договор, я был с жуткого похмелья и мотал головой: строчки расплывались перед глазами. Требовал позвонить жене, чтобы забрала меня отсюда. Просил попить, но воду мне не давали, мол, подпишешь – попьешь!

Сергей тогда еще не знал, что в этом центре он проведет полгода.

- Разрешение на капельницу я так и не подписал, мне дали какие-то таблетки, и я уснул. Потом ко мне приставили «старшего брата» - из таких же реабилитантов: идешь в туалет – он за тобой, покурить – и он тоже. «Братья» постоянно менялись. Мне, привыкшему жить в 280-метровом коттедже, пришлось оказаться в пустой комнате с четырьмя кроватями и какими-то неизвестными людьми.

И тут пришла «белочка»

А через три дня у Сергея начался приступ белой горячки.

- Это была жесть: у меня начались галлюцинации. Цветы на подоконнике разговаривали друг с другом, а я, как «посвященный» слышу эти голоса. Соседи ржали, а я испытывал дикий страх. Ночью я не мог спать. Только выключали свет, изо всех щелей ко мне ползли страшные твари с огромными зубами и пастями. Еще мне чудились Дед Мороз со Снегурочкой, стоящие за елкой.

В таком состоянии Сергей находился несколько дней, пока не сдался и не подписал разрешение на капельницы. После них отпустило, и вскоре мужчину перевели во второе отделение для реабилитантов. Сопротивляться уже не было сил, и он не глядя, подписал еще один договор.

Здесь находилось человек 30 таких, как Сергей. Каждый день реабилитанты садились в круг и рассказывали свои истории: «Привет, я Вася, мне 26 лет и я алкоголик. Работаю слесарем. Два года отсидел в тюрьме. Пить я начал в 17, жена ушла два года назад…» Потом все должны встать в круг, положить руки друг другу на плечи и произнести молитву: «Боже, дай мне разум и душевный покой...»

Сергей во время запоя мог потерять четыре дня из жизниФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Заставляли вести дневник

Дисциплина в центре была жесткой. Материться нельзя, курить – по расписанию. Распорядок дня - как в тюрьме, только с обязательными лекциями о вреде пьянства.

- Еще нас заставляли вести дневник, продолжает Сергей. – Выдали тетрадку, в которую 15 раз в день нужно было записывать свои чувства. О дневнике расскажу особо: нам выдавали тетрадку и ручку и заставляли несколько раз в день анализировать и описывать свои чувства. Потом дневники собирали на проверку, и если ты что-то записал не так, заставляли все переписывать. Могли наказать: после отбой, например, заставляли 50 раз написать фразу «Если я буду безответственно относиться к своей ответственности, то это будет мешать моему выздоровлению».

Сергей прекрасно понимал, что в центр его упекла жена. Переживал, кто будет платить за ипотеку и кредит – в месяц в общем набегало 120 тысяч. Кстати, за нахождение в центре тоже надо было платить – это еще 35 тысяч в месяц.

- У нас, конечно, были накопления, жена брала деньги оттуда, но я все равно был в истерике: как там моя работа? Ведь все на мне было завязано – клиенты, сотрудники, переговоры! Но администрация центра убеждала родственников, что лечить меня надо год, а если прервать – я сорвусь и снова начну пить.

«Ты нужен мне трезвый»

Первый раз поговорить с женой по телефону Сергею разрешили через полтора месяца. Звонок был по громкой связи. В кабинете сидел психолог и слушал весь разговор.

- У нас все ровно, не переживай. Работа идет. Лечись, ты нужен мне трезвый. Я люблю тебя! – говорила в телефонную трубку Наташа.

Она объясняет, что муж и раньше уходил в запои, но в последний раз это было что-то невыносимое. Когда у него кончалось спиртное, он в неадекватном состоянии требовал еще. Когда Наталья говорила, что никуда не поедет, он сам пытался сесть за руль. Хрупкая женщина пыталась остановить его, на все это смотрели дети.

- И я не знала, когда все это прекратится, - говорит женщина. - У меня тогда было два пути: сдать его в государственную психушку или в частную клинику. С родственниками мы выбрали второй вариант.

Еще через полтора месяца Сергею и Наталье разрешили свидание. Она приехала в центр с тортиком и детьми, которые тут же повисли на шее у папы, которого не видели три месяца.

- Свидание проходило в холле, где стоял диван, и повсюду понатыканы видеокамеры, - рассказывает пермяк. - Я написал жене тайное письмо, где рассказал всю правду о моем содержании: «Здесь люди с ВИЧ и гепатитом, и они открыто говорят об этом. Я ни за что не отправил бы своих родных в такое место, забери меня отсюда!» Жена молча кивнула и незаметно положила письмо в карман. Я думал, что она заберет меня на следующий же день, но Наташа молчала, а во время очередного телефонного звонка сказала: «Я хочу, чтобы ты прошел эту программу до конца!»

Банк, полиция, побег

- Я терпел, но прекрасно знал, что дерну отсюда при первой возможности, - говорит реабилитант. - И вот неделю назад эта возможность появилась. У нас с женой закончился в банке срок действия ключа, и мне нужно было появиться там, чтобы поставить подпись. К банку меня привезли на машине программный руководитель центра и два реабилитанта. Подъехала и жена с моим паспортом. Когда мы зашли в банк, я взял у жены телефон и сказал, что вызываю полицию и пишу заявление, так как меня полгода незаконно удерживали и что я опасаюсь за свою жизнь.

- Ты чего чудишь? – попробовали успокоить Сергея сотрудники центра.

Но Сергей и не думал отступать. Вскоре к банку подъехал наряд из двух вооруженных автоматами полицейских.

- Вы и заявление в отдел писать поедете? – спросили они.

- Конечно, поеду, я обратно ни за какие деньги не вернусь! – ответил Сергей.

Полицейские переписали номер машины центра и данные сотрудников. И увезли Сергея в участок.

- Так я оказался на свободе. Я ведь словно срок в тюрьме отсидел. Я жене, когда рассказывал про этот концлагерь, она слушала и ревела, а что еще она может сделать? Ее я простил, она хотела как лучше. Что касается спиртного, пить я больше не буду, честно. А рассказываю я это все, чтобы родные тех людей, которые могут попасться на эту удочку, знали, через что приходится пройти реабилитантам.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Программный директор Центра Алексей Магденко:

- Не понимаю, чем остался недоволен Сергей, - разводит руками программный директор Центра Алексей Магденко. – Мы работаем пять лет, и жалоб от пациентов не было. У нас есть лицензия, с семьей Сергея мы заключили официальный договор. Есть квитанции о перечислении денежных средств за оказанные услуги. Если честно, очень было жаль его жену и детей. Выдели бы вы их состояние стресса, когда мы его пьяным увозили. Насильно мы его не удерживали, в нашем журнале есть его подпись. Есть видео, как он ест, гуляет, занимается спортом, общается с психологом, встречается с семьей. Условия для нормальной жизни в центре созданы, нас проверяет прокуратура.

КСТАТИ

«Лечение должно быть добровольным и без изоляции от общества»

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков:

- В соответствии с Приказом министерства здравоохранения РФ «О наркологических реабилитационных центрах» принято Положение, которое содержит исчерпывающую информацию о правилах приема в такие центры. Первый же пункт этого положения говорит о том, что необходимым условием оказания больному алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией реабилитационной медико-социальной помощи является добровольное письменное согласие (заявление), а прием больных в центр осуществляется по направлению наркологических учреждений (кабинетов). При этом, в Положении сказано, что прием в центр не связан с изоляцией пациента: в соответствии с целями реабилитационного процесса на разных его этапах могут иметь место различные модели организации контактов пациента в различных социальных средах. С учетом того, что гражданин уже обратился в правоохранительные органы, дополнительного реагирования Уполномоченного на данном этапе не требуется: органы полиции проведут проверку и выяснят, соответствует ли действительности информация о недобровольном нахождении пациента в Центре.

Адвокат Александр Онучин, Пермь:

- Если факты, изложены в статье верные, то со стороны сотрудников полиции не исключено возбуждение в отношении сотрудников центра двух уголовных дел - по статьям «Похищение человека» и «Незаконное лишение свободы». Как действовать родным в случае, если человек неадекватный и может нанести вред себе или окружающим? У нас существует полиция и скорая психиатрическая помощь. Именно они действуют под судебным контролем и с соблюдением прав человека.