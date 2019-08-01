«Мне писали, что сын - биологический мусор». Пермяки помогли купить медтехнику для тяжелобольного ребенка

- Вы - люди, которые пришли на помощь Богдану и собрали необходимую сумму для покупки важной медтехники, - благодарят в пресс-службе фонда «Дедморозим».

Мы уже рассказывали про маленького Богдана из Соликамска и его маму Ирину. 9-летний мальчик тяжело болен - у него и эпилепсия, и поражение ЦНС, и наследственные болезни обмена.

- Такой малыш, как Богдан, мог бы запросто оказаться в интернате, - говорят в фонде «Дедморозим». - Уже с рождения было ясно, что у него тяжелая болезнь и что понадобится много ресурсов, чтобы с ней справляться. Найти силы может не каждая семья: бывает, что мама отказывается от ребенка в роддоме. У Богдана совсем другая история - в первые годы жизни благодаря упорству мамы мальчик проходил обследования и лечение в российских городах и даже в Испании.

С лечением Богдану помогали неравнодушные люди со всех уголков страны. Одни помогали денежными средствами, другие - словами поддержки.

- Как-то нам выписали анализов на 156 тысяч рублей, - рассказывала Ирина. - Но где брать такие деньги? Я, правда, уже очень устала от сборов. Некоторые люди видят информацию в интернете, и потом мне про Богдана пишут всякое – например, что он биологический мусор. Это тяжело.

Несмотря ни на что, Ирина продолжает бороться за здоровье сына. Семье необходимы были функциональная кровать, зонды, пульсоксиметр, кислородные концентратор и другая медтехника. Вы помогли собрать Ирине и Богдану нужную сумму для покупки чудес. Спасибо! Помощь требуется и другим подопечным фонда. Подробнее об этом можно прочитать на сайте.