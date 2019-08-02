Счастье в фантиках!

Некоторые пермяки уверены: счастье если и за горами, то только горами конфет! Разумеется, подобное убеждение близко не всем, но его уж точно понимают любители сладенького. А еще кондитерская фабрика «ПЕРМСКАЯ», которая вот уже 127 лет хранит рецепты любимых конфет наших бабушек и родителей, а также выпускает новинки, влюбиться в которые можно с первого укуса.

Фото компании

К бабушке на чай

- Мне кажется, не найдется человека старшего поколения, который бы не любил конфеты их производства. Я еще 15 лет назад покупала набор конфет «Русские традиции» к чаю, когда ко мне в гости приезжала дочка с маленькими внуками. А сейчас они ко мне в гости с этими же коробочками приходят, - улыбаясь, рассказывает Валентина Воронова, постоянный покупатель. - Если вы хоть раз разворачивали эти металлические стаканчики, заполненные шоколадным кремом и орешками, вы обязательно вернетесь за ними в магазин.

Понять Валентину Павловну можно - она не одинока в своей любви. В Перми многие разбавляют жизнь в суровом уральском климате и ритме жизни чем-то сладеньким, потому и магазинчики этой фабрики с простым и понятным названием «Пермские конфеты» на оранжевой вывеске можно встретить практически во всех районах города. А 1 августа еще один такой появился и в самом центре - на Комсомольском проспекте, 31а.

- Примечательно, что именно в 2019 году мы открыли свой девятнадцатый магазин. Думаю, это добрый символичный знак, а не просто совпадение цифр, - поделилась Светлана Масленникова, директор сети магазинов «Пермские конфеты».

Фото компании

Знай наших – «Покупай пермское»

Рассказала Светлана Павловна и о том, что кондитерская фабрика «ПЕРМСКАЯ», как производитель, вошла в известный продуктовый бренд «Покупай пермское», под которым выступают многие предприятия края. Но самое главное - фабрика на конкурсном отборе экспертной комиссии защитила свое право ставить на своей продукции знак «Гарантия качества. Покупай пермское».

Поздравить сеть «Пермские конфеты» и принять участие в торжественной церемонии открытия приехала лично вице-президент пермской Торгово-промышленной палаты, руководитель проекта «Покупай пермское» Елена Гилязова в сопровождении галантного кавалера - Михаила Пермякова, который с удовольствием фотографировался со всеми гостями магазина. Елена Гилязова отметила важность очередного «пополнения» в числе магазинов бренда и пожелала дальнейшего процветания одному из крупнейших производителей Пермского края.

Елена Гилязова. Фото компании

Вне границ!

После перерезания ленточки гости приступили к самому важному - выбору вкусняшек. И тут уж есть где разгуляться. В ассортименте магазина более 300 наименований сладостей, новинки сладкой линейки, полезные сладости без сахара, а также наборы конфет с символикой Пермского края для гостей и жителей города. Яркие и красочные коробки с символичным милым мишкой пользуются, кстати, популярностью и за границей.

- Наши конфеты любят не только в Перми, и даже не только в России. Покупатели часто делятся с нами тем, куда покупают сувенирные коробки конфет. Среди стран, куда отправляют пермские сладости, - Китай, Америка, Греция, - рассказывает Светлана Масленникова. - Отправляют сладости родственникам или друзьям, которые уехали из России и скучают именно по нашим любимым конфетам, а также просто знакомым и близким людям, кто никогда не пробовал, что такое уральские трюфели или классические шоколадные батончики.

Фото компании

Тем же, кто живет в Перми, радость съесть конфетку, приготовленную по традиционным русским рецептам, можно испытывать хоть каждый день. Мария Кладова, к примеру, пришла в магазин на открытие с дочкой Таисией, и они не скрывают: в их семье практически все сладкоежки со стажем, поэтому без вкусненького к чаю она возвращается домой редко.

- Самый большой любитель конфет у нас все же папа, думаю. В детстве у него не было сладкого, поэтому он как ребенок сейчас к нему относится. Так сказать, набирает упущенное, - искренне поделилась Мария.

В ее потребительской корзине сегодня оказалось много вкусностей, но они с дочкой особенно выделили два своих любымых вида. Мария сказала, что десерт «Семейная беседа» - ее фаворит, а вот Тася просто обожает мармелад.

А в качестве бонуса им достался набор конфет «Трюфелька. Ассорти» (200 г) - их дарили всем посетителям в день открытия. Кстати, с 1 по 31 августа любой желающий может получить их в подарок, совершив покупку на сумму от 490 рублей в магазине сети «Пермские конфеты».

В день открытия на дегустации была презентована и сладкая новинка фабрики – конфеты «Картошка» на основе затяжного печенья с насыщенным вкусом какао. Оценили вкус пирожного «как из детства» все гости постарше.

- Новинка пришлась по вкусу тем, кто успел попробовать. Пока отзывы исключительно положительные. Но в основном сегодня брали наши фирменные позиции - коробочки конфет «Из Перми с любовью», «Русские традиции», «Виды Перми», - рассказывает Наталья Панаева, управляющая магазином.

За полчаса после открытия магазин посетило около 40 человек.