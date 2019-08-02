2019-08-02T13:09:15+03:00
Общество

Масштабные отключения воды в Перми с 5 по 11 августа 2019: на следующей неделе без воды останутся несколько районов

Публикуем список домов, где произойдет отключение воды в Перми
Елена КОНОВА
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Многие дома Перми будут временно отключать от водоснабжения всю следующую неделюМногие дома Перми будут временно отключать от водоснабжения всю следующую неделюФото: Дмитрий СМИРНОВ
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Отключения воды в Перми начнутся с 5 августа 2019 года. Это произойдет сразу в нескольких районах.

С 9 утра 5 августа до 19.00 воды не будет в домах по адресам: улица Блюхера,7А, Голева, 10,10Б, Плеханова,61Б,62,66,68,70А, Пушкарская , 88, 92, 100, 90, 94, 96, 98,улица Уинская, 10, 4, 4А, 4Б, 6, 8, Улица Юрша, 21, 23, 25, 25/1.

6 августа с 9.00 до 20.00 отключение воды в Перми 2019 начнется в домах по следующим адресам: улица Желябова,3, Проспект Парковый, 13,13А,5, улица Строителей, 26.

7 августа воду отключат в Перми 2019 в Мотовилихинском районе. Водоснабжения не будет с 10.00 до 19.00 в домах по адресам: улица Агатовая, 28, 32, 36, улица Артема, 134, 81, 99, Улица Сакко и Ванцетти, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 116, 117, 94, 96, 99.

9 августа 2019 воду отключат в Перми в микрорайоне Парковый в домах по улице Куфонина, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, улице Подлесная, 11, 11А, 13, 3А, 5, 7, 9, а также в домах по Проспекту Парковый 2, 2А, 4, 6, 8.

А 10 августа с 10 утра до 10 утра 11 августа воду отключат в Перми в Индустриальном и Свердловском районах. Водоснабжения не будет в домах по адресам:

Улица Анвара Гатауллина, 10А, 20, 27, 29/2, 3, 38, 3А, 6А, 8 Свиязева, 10, 12, 17, 18, 18А, 21, 22А, 25, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 39А, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 43, 44, 45, 46/1, 46/2, 47, 49, 50/2, 58, 8 Бородинская, 23, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 34А, 35, 35А, 36 Брестская, 10, 3 Васильева, 1, 11, 17, 3, 33, 5, 5В, 6, 7, 7А, 8 Засулич, 42, 43, 44, 46, 46А, 47, 48, 50, 52, 54, 54А Весенняя, 19, 30 Вижайская, 11, 12, 14, 14А, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 5, 7, 8, 9 Геологов, 1, 11/1, 11/2, 15, 33, 34 Гусарова, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 22А, 24, 26, 4, 5, 7, 8, 9, 9/2, 9А Декабристов, 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 33А, 35, 37, 39/2, 39В, 43, 5, 50, 6, 68, 7, 72, 9, 9А Емельяна Ярославского, 10, 22, 24, 26, 30, 34, 34А, 40, 42, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 67 Камышловская, 21 Карпинского, 100, 100А, 101, 101А, 102, 104, 107, 108, 109, 112, 114, 118, 120, 125, 126, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 75А, 75Б, 76, 77, 77Б, 79А, 81, 83, 85А, 87, 88, 91А, 97А, 98, 99 Глинки, 10, 11, 15, 3А, 6, 8, 9 Леонова, 43А, 43Б, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 56А, 60, 62, 64, 66, 68, 90 Кояновская, 10, 3, 4, 5, 6 Кузбасская, 33 Куйбышева, 109, 111, 115, 117, 118, 118А, 118Б, 119, 125, 128, 129, 132, 137, 140, 143, 147, 149, 155, 157, 165, 167, 169/4 Лодыгина, 1, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 3А, 41, 42, 44, 45, 46/1, 46/2, 48, 49, 5, 50, 50/1, 50/2, 51, 52/1, 52/2, 52А, 52Б, 53, 53А, 54, 54/1, 55, 56, 56/1, 57, 6, 61, 7, 9 Лукоянова, 10, 12, 2, 21, 28, 33, 4, 6, 8/1, 8/2 Маршрутная, 1, 10, 10А, 11, 11А, 11Б, 13, 14, 14А, 15, 17, 19, 21, 5, 9 Молодежная, 24 Моторостроителей, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Муромская, 16А, 18, 24, 26, 28, 32 Никулина, 10, 35, 4, 41, 47, 8 Новосибирская, 13, 15, 16, 17, 26, 3, 4, 8 Норильская, 1, 11, 13, 13/1, 13А, 15, 4, 7, 8, 9 Обвинская, 10, 12А, 9 Олега Кошевого, 23, 23А, 29, 31 Подводников, 106, 108, 11, 12, 13, 15, 17, 27А, 3, 33, 4, 6, 75, 8, 9, 94, 96 Ремонтная 1-ая, 1 Рязанская, 101, 101А, 103, 104, 105, 11, 118, 120, 13, 130, 17, 19, 19А, 3, 5, 7, 80, 9, 91, 97А, 98 Самолетная, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 62А, 7АА Саранская, 3, 5 Сергинская, 24, 26, 27, 28, 38А, 7 Серебрянский проезд, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 2А, 3, 6, 7, 9 Сивкова, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 2, 23, 25, 28, 3, 3А, 5 Советской армии, 101А, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 60, 72, 72/3, 93 Солдатова, 1, 10, 11, 12, 14А, 16, 17, 2, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 3, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 43, 5, 6, 7, 8, 9 Сталеваров, 10 Сусанина, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Таборская, 12, 14, 20, 22, 22А Тбилисская, 1, 11, 13, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 5, 7, 7А, 9, 9А, 9Б Теплогорская, 20, 22 Уфимская, 1, 10А, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 6, 8 Чердынская, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 42, 44, 5, 6 Шахтерская, 26 Экскаваторная, 35, 37А, 49, 51, 53, 55, 57, 58 Яблочкова, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 26, 26А, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 48, 48/2, 9.

Таким образом, отключения воды в Перми с 5 по 11 августа ждет жителей многих домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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