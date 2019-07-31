Молодые сотрудники ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" признаны лучшими в Компании "ЛУКОЙЛ".

Звание "Лучший молодой специалист Компании "ЛУКОЙЛ" по итогам корпоративного конкурса присуждено оператору технологических установок Ивану Дмитрюку и лаборанту химического анализа Екатерине Гилевой.

При поведении итогов учитывались профессиональные достижения, научно-технические и общественные инициативы. Иван стал победителем в номинации "инженер-технолог в нефтегазопереработке и нефтехимическом производстве".

Молодой заводчанин активно проявил себя на производстве, является автором научно-технических разработок, участник волонтерского движения. Среди его хобби и рыбалка, и футбол, и волейбол, он даже – кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу.

Екатерина Гилева стала лучшей в номинации «инженер-нефтехимик». Этим летом будет три года, как она трудится в центральной заводской лаборатории. Каждый год ее трудовая биография дополняется новыми победами. Екатерина - лауреат фестиваля творческих конкурсов, победительница научно-технической конференции, не так давно завоевала «серебро» на заводском этапе конкурса профмастерства. Ее идеи по улучшениям успешно реализуются на практике.

В "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе" действует комплексная программа по работе с молодёжью, которая предусматривает адаптацию, индивидуальные планы развития, вовлечение в научно-техническое творчество и новаторство. Общественно значимые инициативы, социальные акции, волонтерство организуются при непосредственном участии союза молодежи, в рядах которого почти 40% заводчан.