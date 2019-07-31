2019-07-31T13:21:38+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Молодые сотрудники ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" признаны лучшими в Компании "ЛУКОЙЛ".

При поведении итогов учитывались достижения, научно-технические, общественные инициативы
Поделиться:
Фото компанииФото компании
Изменить размер текста:

Звание "Лучший молодой специалист Компании "ЛУКОЙЛ" по итогам корпоративного конкурса присуждено оператору технологических установок Ивану Дмитрюку и лаборанту химического анализа Екатерине Гилевой.

При поведении итогов учитывались профессиональные достижения, научно-технические и общественные инициативы. Иван стал победителем в номинации "инженер-технолог в нефтегазопереработке и нефтехимическом производстве".

Молодой заводчанин активно проявил себя на производстве, является автором научно-технических разработок, участник волонтерского движения. Среди его хобби и рыбалка, и футбол, и волейбол, он даже – кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу.

Екатерина Гилева стала лучшей в номинации «инженер-нефтехимик». Этим летом будет три года, как она трудится в центральной заводской лаборатории. Каждый год ее трудовая биография дополняется новыми победами. Екатерина - лауреат фестиваля творческих конкурсов, победительница научно-технической конференции, не так давно завоевала «серебро» на заводском этапе конкурса профмастерства. Ее идеи по улучшениям успешно реализуются на практике.

В "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе" действует комплексная программа по работе с молодёжью, которая предусматривает адаптацию, индивидуальные планы развития, вовлечение в научно-техническое творчество и новаторство. Общественно значимые инициативы, социальные акции, волонтерство организуются при непосредственном участии союза молодежи, в рядах которого почти 40% заводчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Перми изменится маршрут автобуса №22 и №48
В Прикамье сотрудники полиции спасли из запертой квартиры пенсионерку
«БКС Брокер»: фондовый рынок стал выгоднее вкладов и недвижимости
В Перми 30 гектаров обработали от борщевика
Команды из Прикамья вышли в финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
1 августа в Перми откроется движение по четной стороне Комсомольского проспекта
В Прикамье рабочий выгружал лес и убил коллегу
Пермяки могут подарить школьные канцтовары детям из нуждающихся семей
В Пермь привезут картины Левитана, Айвазовского, Шишкина и Кончаловского
В Перми осудят семерых мошенников, обманувших 208 человек
В Прикамье полицейские задержали молодых людей за избиение пенсионера
В Пермском аэропорту появится второй магазин Duty Free
В Пермском крае судебный пристав помог мужчине, у которого начался приступ эпилепсии
В Перми мужчина угнал машину, чтобы доехать до дома
В Перми закрыли опасный детский сад
В Прикамье мужчина случайно утопил знакомого по пути на рыбалку
«Газель всмятку». В Перми из-за страшной аварии образовалась огромная пробка
В Перми с 1 августа изменится расписание нескольких автобусных маршрутов
В Прикамье ищут новую семью малышу, которому родители проломили голову
«Паста, пельмени и сыр». В Перми пройдет гастрономический фестиваль
Как преобразился дома бродячий кот, который сломал лапку и был никому не нужен