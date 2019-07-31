Не все договоры одинаково полезны. Когда своевременная помощь нотариуса может уберечь от роковых ошибок?

В гости в программу «Юридическая сила» на радио «Комсомольская правда» пришла нотариус пермского городского нотариального округа Мария Николаевна Боронина.

Порой мы легкомысленно поступаем, подписывая простые договоры, правовые последствия которых нам предстоит осознать лишь потом. Чтобы избежать этого, можно обратиться за квалифицированной юридической помощью к нотариусу.

- Откуда к нам пришла профессия нотариуса и зачем вообще нужны нотариусы?

- В части названия слово «нотариус» родилось в римском праве. Нотариат существует много веков. Если брать нашу, российскую историю, то были самые известные «подъячие ивановской площади» - профессиональное сообщество, которое было организовано, как современное общество нотариусов. Это группа людей, которые были назначены на эти должности соответствующими приказами. Сейчас все нотариусы работают от имени государства, поэтому на печати каждого нотариуса изображен герб Российской Федерации. Все нотариусы имеют страховку, что было предусмотрено еще в 12 веке. Все, кто были «подьячими ивановской площади», определенную часть дохода они должны были складывать в кубышку. И если кто-то что-то недоглядел или сделал неправильно, из этой кубышки возмещался вред потерпевшему лицу. Так же и сейчас: у нотариусов существует четырехступенчатая система страхования: личное и коллективное страхование ответственности, личное имущество нотариуса, а также компенсационный фонд, который существует на территории всей Российской Федерации.

- Если допущена ошибка по вине нотариуса, то компенсация идет из страховых взносов нотариата. Как человеку это доказать?

- Здесь есть несколько вариантов: первое – обратиться к нотариусу с претензией. В досудебном этапе было урегулировано много споров, в случае, если вина нотариуса была признана. Нотариус выплачивает возмещение в том числе и из страховой выплаты. Каждый нотариус застрахован как минимум на 5 миллионов рублей в год. У многих страховки намного выше, так как никому не хочется выплачивать деньги из собственного кармана. Пусть лучше выплата в страховую компанию будет больше, но риск ответственности будет застрахован на большую сумму. Второе: если нотариус не считает себя виновным, либо ситуация пограничная и сложно определить, кто виноват, то эти вопросы решаются в судебном порядке. Таких обращений в судах не очень много, что говорит о хорошей работе нотариусов. Если в суде удается добиться выплаты от страховых компаний, то выплаты эти будут достаточно высокими. К примеру, из-за опечатки в согласии родителей на поездку ребенка за рубеж, выплаты будут покрывать полную стоимость тура, всех убытков и моральный вред.

- Как долго нотариусы хранят документы?

- Мы сейчас переходим на электронный документооборот. Когда при императоре Александре хотели уничтожить часть государственных архивов, он разрешил это сделать. Но он был мудрый человек и сказал: «Да, бумажки старые, давайте уничтожим, только с каждой по десять копий сделаем». Вот примерно так и с нотариальными архивами происходит. Да, мы перешли на цифру, но бумажные архивы никуда не делись. Они находятся на нашем ответственном хранении. При том, что сам архив нотариальных документов является частью Государственного архива. Если что-то случается с нотариусом: ушел на пенсию или в мир иной, документы никуда не теряются, они передаются в Единый нотариальный архив. И именно оттуда в случае надобности можно будет получить дубликаты или копии документов, которые необходимы будут заявителю.

- Собираюсь купить подержанное авто. Что можно сделать через нотариуса для проверки и сопровождения сделки? И сколько это будет стоить?

- Вы можете, не обращаясь к нотариусу, обратиться к тем сервисам, которые дают возможность проверить авто в электронном виде: это сайт на платформе Сайта Федеральной нотариальной палаты www.reestr-zalogov.ru. Там нужно ввести один идентификатор: идентификационный номер или VIN автомобиля и система вам выдаст, был ли этот автомобиль когда-либо в залоге, находится ли он в залоге сейчас? Чтобы быть полностью уверенным, что в данную минуту авто не находится в залоге, нужно подойти к любому нотариусу и получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества. Стоимость услуги небольшая, максимум 140 рублей. Если у вас есть электронная подпись, к нотариусу вообще можно не обращаться. Заявку можно подать прямо на сайте и получить выписку в электронном виде. Это будет стоить не более 600 рублей. И практика показала, что если у вас есть выписка от нотариуса, что автомобиль чистый, что нет никаких залогов, то его у вас никто забрать не может за долги предыдущих хозяев. Вы, как добросовестный покупатель, сделали все, что возможно. С 1 июля этого года эту же информацию можно будет проверить еще на одном портале www.fedresurs.ru.

- Можно ли перед поездкой за границу получить у нотариуса справку, что я «выездная»? Есть штрафы по работе, все выплачено, но хотелось бы подстраховаться.

- Если на границе выясняется, что у вас, как у физического лица, есть непогашенный долг, вам могут предложить погасить долг на месте и вы спокойно выезжаете. Нотариус здесь никакую справку выдать не может, потому что не является государственным органом. За этим документом нужно обратиться к приставам своего района и предъявить справку на границе, если к вам будут вопросы. Приставы, которые не сняли вовремя запрет, отвечают за это в полном объеме. Их судом обяжут выплатить человеку стоимость тура, а также материальные издержки и моральные страдания из-за срыва поездки.

- В цифровую эпоху скрины с телефонных экранов нотариус стал бы заверять?

- У нас это вообще-то специальная процедура. И называется она обеспечение доказательств в сети интернет. Нотариус может обеспечить, например, то, с чем часто мы сейчас встречаемся: буллинг не только школьный, но и взрослый, выпадки всевозможных интернет-троллей, когда вас оболгали или оскорбили. Нотариус поможет вам зафиксировать это. Стоимость будет зависеть от объема работы. Три тысячи рублей за сам протокол, а далее в зависимости от объема. Это вам может понадобиться для опровержения информации или других целей. Телефонную переписку вы можете предъявить в суд.

- Можно ли получить бесплатную консультацию в Нотариальной палате Пермского края?

М.Б.: По любым нотариальным действиям граждане могут получить консультацию абсолютно бесплатно у любого нотариуса или обратиться непосредственно в Нотариальную палату Пермского края по адресу: город Пермь, бульвар Гагарина, 44а. Телефоны: 263-36-20, 263-25-04. Вопросы также могут быть заданы на сайте Нотариальной палаты Пермского края https://59.notariat.ru или в официальных группах ВКонтакте https://vk.com/notary59 и на Facebook https://www.facebook.com/notary59/.