2019-07-30T16:07:38+03:00
История современности

От Персии до Перми - жизнь прикамских меценатов Лазаревых

История пятая. «Приобретение Ропши»
Поделиться:
Сейчас Ропшинский дворец находится в полуразрушенном состоянии. Фото: commons.wikimedia.orgСейчас Ропшинский дворец находится в полуразрушенном состоянии. Фото: commons.wikimedia.org
Изменить размер текста:

Мы продолжаем публиковать фрагменты программы «Лазаревы. История России. История Прикамья», которая прозвучала на Радио «Комсомольская правда» - Пермь» (96,6 FM).

Важная привилегия российского дворянства в XVIII веке - право владеть землёй, населенной прикрепленными к ней крестьянами. Получив в 1776 году Жалованную грамоту на дворянство, Иван Лазаревич Лазарев начал активно покупать имения. Самое известное его приобретение - Ропша.

Еще Петром Великим эта местность в окрестностях Петербурга с лечебными минеральными источниками была превращена в первый российский курорт. Над созданием дворца в Ропше трудились знаменитые архитекторы - Доменико Трезини, Бартоломео Растрелли. Летом 1762 года в Ропше был убит свергнутый император Петр III.

Его жена, императрица Екатерина Великая, подарила Гатчинское имение, в центре которого находилась Ропша, графу Григорию Орлову. Однако тот, участник убийства Петра III, явно тяготился Ропшей. После смерти Григория Орлова его брат и наследник, граф Алексей Орлов-Чесменский, продал Ропшу Ивану Лазареву.

Задумав возродить Ропшу, Лазарев пригласил выдающихся архитекторов и, вложив 300 тысяч рублей (в три раза больше затрат на приобретение имения), перестроил дворец и другие здания, полностью перепланировал парк и превратил усадьбу в блистательную резиденцию с красивейшим парком.

Основная идея - сохранив удачно найденную Растрелли общую композицию ансамбля, заменить обветшавшие деревянные постройки каменными и решить весь комплекс в классическом стиле. Отдавая дань классицизму, архитектор Антонио делла Порто возвел в центральной части дворца десятиколонный портик.

Интерьеры Ропшинского дворца по богатству и пышности отделки не уступали интерьерам Екатерининского дворца в Царском Селе и Большого дворца в Павловске. Современники называли лазаревскую Ропшу «Русским Версалем».

Основано на книге доктора исторических наук Евгения Неклюдова и Елены Поповой-Яцкевич «Род Лазаревых».

Выпуск подготовлен при финансовой поддержке группы компаний «Метафракс» в рамках программы «Губаха - точка роста».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Слушания по строительству еврейского центра в Перми назначены на август
В Перми на год перекроют движение на участке по улице Трамвайной
В центре Перми появятся люки с элементами звериного стиля
В Перми пройдет единственный в России инклюзивный забег «Дух леса»
В Прикамье мужчина насмерть забил друга металлическим бруском
«С 1 августа старые проездные не принимаем!» В Перми начали выдавать льготные транспортные карты с изображением медведя
«Они «покраснеют» к 7 ноября». Как и автобусы, пермские трамваи станут красно-белыми
В Перми из-за субботнего ливня размыло склон дамбы
Родителей двух малышей, которые одни бродили возле дороги в Перми, нашли
В ДТП с автобусом в Перми пострадали две женщины
Финалист «Театрального Приволжья» из Прикамья победил на II Фестивале молодежных театров