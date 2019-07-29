От Персии до Перми - жизнь прикамских меценатов Лазаревых

Мы продолжаем публиковать фрагменты программы «Лазаревы. История России. История Прикамья», которая прозвучала на Радио «Комсомольская правда» - Пермь» (96,6 FM).

Важная привилегия российского дворянства в XVIII веке - право владеть землёй, населенной прикрепленными к ней крестьянами. Получив в 1776 году Жалованную грамоту на дворянство, Иван Лазаревич Лазарев начал активно покупать имения. Самое известное его приобретение - Ропша.

Еще Петром Великим эта местность в окрестностях Петербурга с лечебными минеральными источниками была превращена в первый российский курорт. Над созданием дворца в Ропше трудились знаменитые архитекторы - Доменико Трезини, Бартоломео Растрелли. Летом 1762 года в Ропше был убит свергнутый император Петр III.

Его жена, императрица Екатерина Великая, подарила Гатчинское имение, в центре которого находилась Ропша, графу Григорию Орлову. Однако тот, участник убийства Петра III, явно тяготился Ропшей. После смерти Григория Орлова его брат и наследник, граф Алексей Орлов-Чесменский, продал Ропшу Ивану Лазареву.

Задумав возродить Ропшу, Лазарев пригласил выдающихся архитекторов и, вложив 300 тысяч рублей (в три раза больше затрат на приобретение имения), перестроил дворец и другие здания, полностью перепланировал парк и превратил усадьбу в блистательную резиденцию с красивейшим парком.

Основная идея - сохранив удачно найденную Растрелли общую композицию ансамбля, заменить обветшавшие деревянные постройки каменными и решить весь комплекс в классическом стиле. Отдавая дань классицизму, архитектор Антонио делла Порто возвел в центральной части дворца десятиколонный портик.

Интерьеры Ропшинского дворца по богатству и пышности отделки не уступали интерьерам Екатерининского дворца в Царском Селе и Большого дворца в Павловске. Современники называли лазаревскую Ропшу «Русским Версалем».

Основано на книге доктора исторических наук Евгения Неклюдова и Елены Поповой-Яцкевич «Род Лазаревых».

Выпуск подготовлен при финансовой поддержке группы компаний «Метафракс» в рамках программы «Губаха - точка роста».