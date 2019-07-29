От Персии до Перми - жизнь прикамских меценатов Лазаревых

Мы продолжаем публиковать фрагменты программы «Лазаревы. История России. История Прикамья», которая прозвучала на Радио «Комсомольская правда» - Пермь» (96,6 FM).

В приобретенной Иваном Лазаревичем Лазаревым Ропше была создана сложная система водоемов, устроены оранжереи для выращивания диковинных растений и плодов. Центром гидротехнического замысла стал источник Иордань, находившийся на верхней точке ансамбля. Вода, спускаясь по каскадам, вливалась в канал, питающий всю систему нижних парков. Искусственно созданные заводи, заливы, островки создавали впечатление естественного ландшафта.

В 1788 году была достроена церковь - единственный сохранившийся в России образец шведского средневекового храмостроительства. При Петре Великом она была освящена в честь Благовещения, при Иване Лазареве - во имя святых апостолов Петра и Павла. Храм является памятником Всемирного наследия, взятым под охрану ЮНЕСКО.

В Ропше была открыта народная школа, на содержание которой Лазарев внес тысячу рублей. В ней готовили кадры для бумажной фабрики, которую планировал построить владелец имения. По проекту директора Императорской Академии художеств архитектора Фельтена была возведена Ропшинская бумажная фабрика. Более 200 работников изготавливали ежегодно до 20 тысяч стоп бумаги для ассигнаций, печать которых производилась в Сенатской типографии.

Пятнадцать лет, которые Ропша находилась во владении Лазарева, стали для нее периодом расцвета. В своем дворце Иван Лазаревич принимал российских и иностранных коронованных особ и вельмож.

В феврале 1801 года император Павел I, незадолго до своей гибели, приобрел у графа Лазарева Ропшу - священное для монарха место убийства глубоко почитаемого им отца, императора Петра III. Пятую часть полученных от этой сделки пятисот тысяч рублей Лазарев передал на нужды благотворительных организаций Петербурга. За это благодеяние государь наградил Ивана Лазаревича званием Почетного командора знаменитого рыцарского ордена Святого Иоанна Иерусалимского, великим магистром которого в то время был сам император.

Основано на книге доктора исторических наук Евгения Неклюдова и Елены Поповой-Яцкевич «Род Лазаревых».

Выпуск подготовлен при финансовой поддержке группы компаний «Метафракс» в рамках программы «Губаха - точка роста».