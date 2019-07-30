Бесплатные лекарства для сердечников: кому, как и для чего?

Болезни сердечно-сосудистой системы - бич современного общества. Они осложняют, а зачастую и укорачивают жизнь многим из нас. Медики Прикамья научились справляться с самыми серьезными кардиологическими недугами.

Но как в жизни часто бывает? Операция прошла успешно, благополучно завершилось лечение в стационаре, пациент выписывается домой. Первое время он старается дисциплинированно выполнять рекомендации врача, принимать выписанные ему лекарства. Но вот наступило улучшение - и прощай, дисциплина! Кто-то просто ленится ее соблюдать, кто-то говорит себе: «Зачем я буду покупать лекарства, которые сейчас стоят немалых денег, если мне и так уже полегчало?» И коварный недуг возвращается.

Плюсы для пациентов и врачей

- У нас в кардиологии основная проблема - несоблюдение стандартов лечения по разным причинам, - поставил перед медиками задачу губернатор Пермского края Максим Решетников. - Люди сами зачастую бросают лечение: чуть лучше стало - и все. Меры, которые мы принимаем, должны существенно повысить показатель по выполнению стандарта лечения и, следовательно, снизить смертность. Это наша цель.

Чтобы исключить повторные рецидивы у кардиологических больных и серьезно снизить смертность от сердечно-сосудистой патологии, в Пермском крае разработали и развивают систему «послеоперационного» и «послестационарного» сопровождения пациентов. Одна из ее составляющих - пациент, который перенес сосудистую катастрофу (нестабильную стенокардию либо инфаркт) или операцию, связанную с атеросклеротическим поражением сердечно-сосудистой системы, после выписки из стационара сможет бесплатно, за счет краевого бюджета, получать лекарственные препараты в течение 12 месяцев. Ведь именно первый год после коронарного события или вмешательства на сосудах, по словам специалистов, является для человека самым опасным.

У врачей при этом появляется дополнительная возможность влиять на соблюдение пациентом условий регулярных визитов в рамках диспансерного учета. Бесплатные лекарства выдаются пациенту сначала на 3 месяца, непосредственно в медучреждении. А по истечении этого срока он снова придет на прием, его осмотрят и, при необходимости, скорректируют лечение. Дальше он будет получать бесплатные лекарства в том медицинском учреждении, (а их в списке 23), где ему будет удобно.

- По поручению губернатора Максима Решетникова в регионе внедряется трехуровневая система кардиопомощи, создаются межтерриториальные кардиоцентры, - отмечают в Министерстве здравоохранения Пермского края. - В рамках пилотного проекта больным, перенесшим операции на сердце, в течение одного года бесплатно выдаются лекарства для профилактики послеоперационных осложнений и повторных сосудистых катастроф - инфарктов, инсультов, а также увеличивается число пациентов, охваченных диспансерным наблюдением. Считаем, что эти меры позволят снизить смертность от сердечно-сосудистой патологии.

А как все это работает на практике?

Такую систему кардиологической помощи, состоящую из трех уровней, сейчас активно развивают в центральной районной больнице Краснокамска, где открылся межтерриториальный кардиологический центр. Мы отправились туда, чтобы посмотреть своими глазами, как она действует.

Когда мы приехали, там как раз выписывали после лечения в стационаре одного из пациентов. В Краснокамскую больницу Василий Петрович Бакилин попал с подозрением на инфаркт. Проведенное обследование не подтвердило этот диагноз, но врачи посоветовали ему серьезно заняться своими сосудами. И выписали необходимые лекарства.

- Все эти лекарственные препараты в течение года вы будете получать бесплатно, - объяснили ему. – На первые три месяца вы их получите прямо здесь, в нашей больнице. А затем пройдете у нас обследование и будете ходить за бесплатными лекарствами в аптеку по месту жительства.

- У меня раньше побаливал желудок, не появятся ли у меня от этих лекарств неприятные ощущения? – поинтересовался Василий Петрович.

- Мы их выписали с учетом того, что у вас был гастрит, - успокоили его медики.

Василий Петрович подписал согласие на получение бесплатных лекарств, и ему выдали рецепт. С ним он отправился в соседний корпус, где ему и выдали выписанные медикаменты - сразу на целый квартал.

- Это просто здорово! – поблагодарил он врачей. – Очень удобно. Мне после больницы тяжеловато было бы ходить по аптекам. К тому же пенсия у меня небольшая, а тут и тратиться на лекарства не надо.

В свою очередь, врачи попросили пациента соблюдать их рекомендации и аккуратно принимать выписанные ему медицинские препараты.

- Обеспечение пациентов бесплатными лекарствами – это один из элементов трехуровневой системы наблюдения за пациентами, которая сейчас создается в регионе, - объяснил главный врач Краевого клинического кардиологического диспансера Кирилл Прохоров. - Пациенты с невысокой степенью риска будут направляться под наблюдение к терапевтам, с высокой – к кардиологам в 8 межтерриториальных центрах. На третий уровень - например, в краевой кардиодиспансер, краевую клиническую больницу, ГКБ №4 - будут направляться пациенты для проведения операций и наблюдения. Но после операций нужно постоянно принимать лекарства, иначе существует высокий риск осложнений и повторных операций. Чтобы это предотвратить, мы начали обеспечивать всех пациентов, которые перенесли вмешательство на сердце, бесплатными лекарствами. Вне зависимости от того, относятся они к льготным категориям или нет. Любой человек, который подвергся вмешательству на сердце, в течение года будет получать бесплатные лекарства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

· В структуре смертности болезни системы кровообращения занимают первое место. По итогам 2018 года они составляют 50,9% от общего числа смертей.

· Своевременное выявление болезней системы кровообращения, качественное проведение диспансеризации и профилактических осмотров позволят к 2024 году снизить смертность от кардиологических заболеваний на 24% по сравнению с 2018 годом - до 510 случаев на 100 тысяч населения.

3 ВОПРОСА ПРО БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

На вопросы о том, кому положены бесплатные лекарственные препараты и как их получить, отвечают специалисты Министерства здравоохранения Пермского края.

- У каких специалистов будет право на выдачу лекарственных средств?

- Если пациент выписывается из кардиологического отделения стационара, то препараты выдаются ему на руки на 3 месяца. По истечении 2 месяцев пациент записывается к участковому терапевту, который выписывает ему электронное направление на прохождение определенных обследований и консультацию кардиолога по месту жительства. С результатами обследований пациент идет на прием к кардиологу, в медицинское учреждение, определенное участковым терапевтом или указанное в выписном эпикризе при выписке из стационара, где ему выписывают рецепт и выдают лекарственные препараты еще на 3 месяца. Далее процедура повторяется на шестой и девятый месяц после дня выписки из стационара.

- Какие документы должен предоставить пациент для получения лекарственных препаратов?

- Пациент должен предоставить паспорт с пропиской на территории Пермского края, полис ОМС и выписку из стационара.

- Какие именно препараты будут выдаваться и в каком количестве?

- Это индивидуальный список препаратов. Он зависит от диагноза пациента и проводимого лечения. Например: если пациент перенес инфаркт миокарда , или госпитализацию по поводу нестабильной стенокардии, или плановое восстановление кровотока в сосудах сердца с использованием эндоваскулярных методик, то ему выдадут 3 наименования лекарственных препаратов. Это два препарата из группы антиагрегантов (препараты, профилактирующие образование тромбов в сосудах): ацетилсалициловая кислота 100 мг и клопидогрел 75 мг (в отдельных случаях вместо клопидогрела может быть выдан тикагрелор 90 мг). И один препарат из группы статинов (препараты, уменьшающие уровень холестерина в крови и профилактирующие рост атеросклеротических бляшек, а также уменьшающие риск повторных случаев инфаркта миокарда и тромбоза артерий): аторвастатин в дозе 80 мг. Также отдельные схемы расписаны для пациентов после коронарного шунтирования и вмешательства на крупных сосудах при наличии атеросклеротического поражения.