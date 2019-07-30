Добра много не бывает!

Многие, даже не причастные к проблемам маломобильных групп населения, знают, что вопросы с доступностью всех сфер жизни для колясочников остаются актуальными из года в год. И если в проблеме установки пандусов на входах в жилые подъезды или на городских местах общего пользования Пермский край уже значительно сдвинулся с места, то потребность в самих колясках остается главным нерешенным пунктиком. Ведь чтобы спуститься по пандусу на ту же набережную, нужно чтобы было, на чем по нему проехаться. Но даже если есть на чем, это не всегда реально воплотить в жизнь.

Фото Александра Филимонова

Смогу гулять, где захочу!

- На моем прошлом кресле я сама крутила колеса руками, чтобы ехать куда-то. Но если в горку подниматься, то самостоятельно уже не могла это сделать, мне мама помогала всегда, - делится своими обычными бытовыми проблемами Вирсавия Григорьева.

Девчушке с необычайно красивым именем 8 лет, она закончился первый класс на домашнем обучении, любит рисовать, помогать маме готовить кушать и играть в куклы со своей младшей сестрой Иларией. Но помимо этого каждый день ее жизни не обходится без пребывания в техсредстве реабилитации - коляске.

Любимую куклу Вирсарии - блондинку Дашу - сегодня заменил плюшевый мишка. Кажется, им с косолапым удалось подружиться. Фото Александра Филимонова

- Я привыкла к тому, что надо крутить колесики. Но видела у своего друга Лени другую коляску, где просто жмешь на рычажок, и она сама катится, - делится улыбчивая малышка, - а сегодня мне такую подарили, и я тоже смогу гулять, где захочу.

Мама и папа Вирсавии – Людмила и Олег Григорьевы искренне разделили с дочерью радость от столь необходимой «обновки».

- Мы живем в частном секторе и перемещение на стандартной коляске по его территории – задача не из легких. Зимой, весной и осенью дорогу развозит, местами лежит гравий, где-то – грязь, но главный минус – она идет «в горку», поэтому без меня или мамы Вирсавия просто не осилит такой подъем, - рассказывает глава семейства, - Сейчас у нас есть возможность прогуляться даже туда. Автоматическая коляска предоставляет такую возможность.

Фото Александра Филимонова

Мама Людмила подмечает также, что дочка растет и возить ее самостоятельно в горку становилось в последнее время все тяжелее. На обычной коляске в непогоду был и еще один минус – снег, дождь, грязь ли на улице, ребенок помогает, подкручивая колеса, и всегда возвращается домой грязным.

30 жизней, ставших чуточку счастливее

Поэтому говорить о незаменимости электрической коляски для Вирсавии просто не приходится. Кстати, столь щедрый подарок девочке достался от Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» и пермских нефтяников. Ей и еще 29 детям с ограниченными возможностями здоровья со всего Пермского края.

Фото Александра Филимонова

Инвалидные коляски были изготовлены по параметрам каждого из получателей, и вручены детям в возрасте от 5 до 18 лет из 28 муниципалитетов Прикамья. Потребность в колясках Благотворительному фонду обозначали власти районов и округов.

- Многие наши программы направлены на улучшение жизни детей. В том году мы завершили программу по приобретению музыкальных инструментов всем детским учреждениям, которые находятся на территории, где работает «ЛУКОЙЛ». В этом году мы начали приобретать коляски также для городов деятельности Компании «ЛУКОЙЛ». Первые коляски мы уже успели вручить в Астрахани, сегодня вручаем в Перми и надеемся, что это пойдет на благо детям, - прокомментировала Нелли Алекперова, Президент Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».

Отметила Нелли Юсуфовна и то, что эта программа рассчитана не на один год и впоследствии может включить в себя не только детей, но и взрослых жителей Прикамья, нуждающихся в электронной коляске для полноценного передвижения.

Помимо далеко идущих планов озвучила глава фонда и важный факт. Во главе учреждения, которое создало эти уникальные электрические коляски, стоит бывший летчик, который сам попал в серьезную аварию и был парализован на обе ноги. А кому, как не ему знать о тех неудобствах, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями в движении? Именно ему и доверили нефтяники свой проект.

29 июля получившим технические средства реабилитации деткам на площадке Сцены «Молот» пермского драматического театра нефтяники устроили маленький праздник. Шары, игрушки, сладости, анимационная программа заставили всех присутствующих улыбаться. А специалисты завода-изготовителя рассказали об эксплуатации колясок. Поприветствовал участниковребятишек и пермский спортсмен, шестикратный чемпион мира по паратхэквондо Владислав Кричфалуший.

17 больниц края получили медицинские автомобили

Помимо колясок детям, Благотворительный фонд нефтяников вручил ключи от 21 медицинского автомобиля районным больницам Пермского края. Церемония состоялась в этот же день на площади перед Театром-Театром.

Фото Александра Филимонова

Новые автомобили получили лечебные учреждения 16 районов и городских округов Пермского края. Медицинские машины на базе автомобилей «LADA Largus» предназначены для перевозки пациентов, чьё состояние не требует экстренного вмешательства врачей.

Фото Александра Филимонова

В торжественной церемонии приняли участие президент Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Нелли Алекперова и представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

«Медицинские автомобили пополнят автопарки больниц Чернушинского, Добрянского, Октябрьского и многих других районов Прикамья, а 30 детям с особенностями здоровья мы передаём коляски, сделанные по индивидуальным параметрам. Нефтяники остаются верны золотому правилу социального инвестирования: помогать малым городам, небольшим населенным пунктам и их жителям – тем, кто, пожалуй, больше всех нуждается в поддержке», - заявил представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

Фото Александра Филимонова

Важно знать

Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ», один из первых корпоративных фондов в современной России, создан в 1993 году по инициативе руководства ПАО «ЛУКОЙЛ» как основной инструмент для реализации социально-благотворительных программ Компании в регионах деятельности. Адресаты программ фонда - образовательные, медицинские и религиозные учреждения, музеи, театры, творческие и спортивные коллективы, детские дома, ветераны войны и труда.