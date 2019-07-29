«Привет, я Сергей и я алкоголик». После запоя жена сдала мужа-бизнесмена в реабилитационный центр

- Меня зовут Сергей, мне 37 лет. Моя работа связана с шоу-бизнесом. В 2002 году я основал фирму, которая проводит праздники: корпоративы, концерты свадьбы, юбилеи... Я хорошо зарабатываю, построил большой коттедж за городом. У меня любимая жена и двое детей. В феврале три человека связали мне руки и увезли в неизвестном направлении. А потом полгода удерживали в реабилитационном центре против моей воли. Неделю назад мне удалось бежать, и я готов рассказать о том, что пережил за это время.

Пил, как все

Алкоголь герой нашей истории впервые попробовал лет в 13 в дворовой компании. Дальше –больше. В 19 лет Сергей закончил театральное училище, начал жил самостоятельно. Работал, хорошо обеспечивал себя, деньги на алкоголь были всегда. Вскоре он основал свой бизнес, веселил людей. Бывало, что выпивал и на вечеринках, но по его словам это ничуть не мешало работе. А иногда, когда вечер был свободен, мог пить прямо с утра.

- Трезвенником я никогда не был, выпивал, как среднестатистический человек и никогда серьезных проблем у меня из-за этого не было, - объясняет пермяк. - Единственное: меня лишили прав за управление в нетрезвом виде. Любимая жена, с которой мы прожили 15 лет, к этой моей привычке относилась спокойно, коллизии у нас иногда, конечно, были, но до разводов дело не доходило.

Минувшей зимой, отведя все новогодние праздники и корпоративы, Сергей решил отдохнуть и сам.

- Я отдал жене телефон и предупредил, что буду пить. Пью я дома, мне так комфортнее. Мне ни компания не нужна, ни тусовка, ни друзья. Все, что надо – это бутылка и телевизор. Алкоголь предпочитаю крепкий. Но в этот раз что-то пошло не так. Я запомнил лишь вечер 29 января, а пришел в себя 4 февраля. И видимо, очень чудил в это время, поэтому очнулся оттого, что трое крепких мужиков в голубой больничной форме пытаются увезти меня в больницу. Они меня как был – в халате и ботинках на босу ногу – связали моим же ремнем, чтобы не сопротивлялся, и посадили в машину.

Подпишешь-попьешь

Очнулся Сергей в центре реабилитации. Позже узнал, что находится он на Гайве. Это двухэтажный дом, обнесенный глухим забором, ворота запираются на ключ. Внутри два отделения: детоксикации - для вновь прибывших и второе – для тех, кто находится на реабилитации.

- Меня повели в кабинет и стали предлагать подписать какие-то документы, чтобы прокапаться. Я сказал, что ничего подписывать не буду, что вообще боюсь уколов и капельниц. Тем более я был не в том состоянии, чтобы что-то читать. Я говорил: «Звоните жене, пусть она меня забирает», но на меня начали давить морально, заставляя подписать договор: «Жена ждет, когда ты протрезвеешь. Подписывай, тебе это надо, ты после капельницы придешь в себя!» Когда мне пить захотелось неимоверно, они воду мне не давали, говоря: «Подпишешь-попьешь!» Я пытался угрожать, что выйду – устрою им, что много кого знаю, но они тоже вели себя дерзко.

Сергей тогда еще не знал, что эта поездка обернется для него полугодовым заточением. Он и предположить не мог, что с ним будет дальше.

В свой последний запой Сергей потерял четыре дня из своей жизни.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Разрешение на капельницу я так и не подписал, меня отправили на второй этаж, дали какие-то таблетки, и я уснул. Проснулся – прошу позвонить жене, мне не дают. Вдобавок за мной круглосуточно стал приглядывать «старший брат» из таких же реабилитантов: идешь в туалет – он за тобой, покурить – и он тоже. «Братья» постоянно менялись. Мне, привыкшему жить в 280-метровом коттедже, пришлось оказаться в пустой комнате с четырьмя кроватями и какими-то неизвестными людьми.

И тут пришла «белочка»

А через три дня пребывания в центре у Сергея начался приступ настоящей белой горячки.

- Это была жесть: у меня начались галлюцинации. Это страшная штука: как сон наяву. Я смотрю в зарешеченное окно, а вижу совсем не тот пейзаж, который есть. Цветы, стоящие на подоконнике начинают разговаривать друг с другом, а я, как «посвященный» слышу эти голоса. В нереально диком состоянии я находился три дня: я слышал голоса жены из-за стенки. Моя цель была одна: свалить, я рвался к ней, но меня туда не пускали соседи. Они ржали, а я испытывал дикий страх. Ночью я не мог спать. Только выключали свет, изо всех щелей ко мне ползли страшные твари с огромными зубами и пастями. Еще мне чудились Дед Мороз со Снегурочкой, стоящие за елкой.

В состоянии помутнения Сергей находился несколько дней, пока не сдался и не подписал разрешение на капельницы. После них отпустило, и вскоре его перевели во второе отделение для реабилитантов. Сопротивляться уже не было сил, и он не глядя, подписал еще один договор.

- В комнате на кровати стояла сумка с моими вещами, я помылся, переоделся и попытался выяснить, когда меня отпустят. Но все почему-то ехидно хихикали и говорили: «Потерпи браток, скоро сам все узнаешь!»

«Привет, я Вася и я алкоголик»

Во втором отделении находилось человек 30 таких, как Сергей. Самому младшему – 18 лет, старшему – 64. Перед тем, как принять Сергея в группу, его расспросили о жизни: кто? откуда? чем занимался? как начал употреблять?

Потом был общий сбор. Реабилитанты сели в круг, историю Сергея зачитали, а затем каждый по порядку рассказал свою жизнь: «Привет, я Вася, мне 26 лет и я алкоголик. Работаю слесарем. Два года отсидел в тюрьме. Пить я начал в 17, жена ушла два года назад…» Потом все должны встать в круг, положить руки друг другу на плечи и произнести молитву: «Боже, дай мне разум и душевный покой...»

Распорядок и дисциплина в Центре были жесткие. Материться было нельзя, иначе будешь наказан. Курить можно в строго отведенное время и не чаще 10 раз в день. Одному никуда не разрешалось ходить, только со «старшим братом». Сам день был расписан по минутам, о смене деятельности объявлял назначенный часовой: в 8.00 - подъем, потом зарядка, завтрак, мероприятия, лекции о вреде пьянства, обед, общение с психологами, ведение дневника...

- О дневнике расскажу особо: нам выдавали тетрадку и ручку и заставляли несколько раз в день анализировать и описывать свои чувства. За день их нужно было описать 15. Причем, это надо сделать по особому формату. Потом дневники собирали на проверку и, если ты хоть немного ошибся, тебя заставляли все переписывать. Чаще – после отбоя, с 00.00 до 01.00. «Писаниной» наказывали и за другие проступки. К примеру, нужно было 50 раз написать фразу «Если я буду безответственно относиться к своей ответственности, то это будет мешать моему выздоровлению». На это около часа уходило. Это ужасно было, я ручку не помню, когда в последний раз после школы держал, а тут мне пришлось заново учиться писать.

А как же кредит и бизнес?

Сергей прекрасно понимал, что в центр его поместили не посторонние люди, а жена или мама. Он переживал, что будет с ипотекой, ведь ежемесячно ему нужно было платить по 20 тысяч рублей, вдобавок других обязательных плат на содержание бизнеса на 100 тысяч наберется. Да и нахождение в центре было не бесплатное. Как потом выяснилось, за месяц пребывания там супруга Сергея Наталья оплачивала 35 тысяч рублей.

За пьянство Сергея лишили прав.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я сидел там, а у меня была истерика на тему: как там моя работа? Ведь все на мне было завязано! Но администрация центра не спешила нас выпускать, она вела переговоры с родственниками и объясняла им, что курс лечения рассчитан на 9-12 месяцев, что прерывать его чревато, так как человек может сорваться и запить заново. И все старания пойдут прахом. И родственники платили. Кто-то специально брал кредиты, чтобы оплачивать это заключение. Но никто им никаких гарантий не давал.

Ты нужен мне трезвый

Первый раз поговорить с женой по телефону Сергею разрешили в середине марта. Звонок был по громкой связи. В кабинете сидел психолог и слушал весь разговор.

- У нас все ровно, не переживай. Работа идет. Лечись, ты нужен мне трезвый. Я люблю тебя! – говорила в телефонную трубку Наташа.

Еще через полтора месяца им разрешили очное свидание. Наталья приехала в центр с тортиком и детьми, которые тут же повисли на шее у папы, которого не видели три месяца.

- Свидание проходило в холле, где стоял диван, и повсюду понатыканы видеокамеры. Я написал жене тайное письмо, где рассказал всю правду о моем содержании: «Здесь люди с ВИЧ и гепатитом, и они открыто говорят об этом. Я ни за что не отправил бы своих родных в такое место, забери меня отсюда!» Я написал его, а потом полторы недели таскал, чтобы не забрали. Незаметно передал на свидании жене, она положила его в карман и уехала. Я думал, что после такого она заберет меня на следующий же день, но Наташа молчала, а во время очередного телефонного звонка сказала: «Я хочу, чтобы ты прошел эту программу до конца!»

За всю свою жизнь Сергей не разу не обращался к врачам. У него даже полиса медицинского не было. А пока находился в центре, у него выявили несколько серьезных заболеваний: экзему, сахарный диабет и полинейропатию (оголенные нервы на руках и стопах, из-за чего боль не прекращается ни на минуту). Все последние годы эту боль он глушил спиртным, перейдя на трезвость, начал лезть на стены от боли.

Банк, полиция, побег

- Я терпел, но прекрасно знал, что как только появится возможность, я обязательно дерну отсюда. И вот неделю назад эта возможность появилась. У нас с женой закончился в банке срок действия ключа, и мне нужно было появиться там, чтобы поставить подпись. К банку меня привезли на машине программный руководитель центра и два реабилитанта. Подъехала и жена с моим паспортом. Когда мы зашли в банк, я взял у жены телефон и сказал, что вызываю полицию и пишу заявление, так как меня полгода незаконно удерживали и что я опасаюсь за свою жизнь.

- Ты чего чудишь? – попробовал успокоить Сергея один из реабилитантов.

Но Сергей и не думал отступать. Вскоре к банку подъехал наряд из двух вооруженных автоматами сотрудников полиции.

- Вы и заявление отдел писать поедете? – спросили они.

- Конечно, поеду, я обратно ни за какие деньги не вернусь! – ответил Сергей.

Полицейские записали номер машины центра и все данные находящихся в ней людей. И увезли Сергея в участок.

- Так я оказался на свободе. Я ведь словно срок в тюрьме отсидел. Я жене, когда рассказывал про этот концлагерь, где выживать нужно было, она слушала все и ревела, а что еще она может сделать? Не мучить же мне ее за то, что сделано. Что касается спиртного, то пить я больше не буду, да и нельзя мне, ноги могут отрезать. А рассказываю я это все, чтобы родные тех людей, которые могут попасться на эту удочку, знали, через что их родным приходится там пройти. И не знаю, как спят те, кто все это организовал.

КСТАТИ

«Лечение должно быть добровольным и без изоляции от общества»

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков:

- В соответствии с Приказом министерства здравоохранения РФ О наркологических реабилитационных центрах принято Положение, которое содержит исчерпывающую информацию о правилах приема в такие центры. Первый же пункт этого положения говорит о том, что необходимым условием оказания больному алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией реабилитационной медико-социальной помощи является добровольное письменное согласие (заявление), а прием больных в центр осуществляется по направлению наркологических учреждений (кабинетов). При этом, в Положении сказано, что прием в центр не связан с изоляцией пациента: в соответствии с целями реабилитационного процесса на разных его этапах могут иметь место различные модели организации контактов пациента в различных социальных средах. С учетом того, что гражданин уже обратился в правоохранительные органы, дополнительного реагирования Уполномоченного на данном этапе не требуется: органы полиции проведут проверку и выяснят, соответствует ли действительности информация о недобровольном нахождении пациента в Центре.