2019-07-26T12:40:25+03:00
Общество

«Пошли навстречу автомобилистам». В Перми решили опубликовать официальную карту всех видеокамер, установленных на дорогах Прикамья

Ее пообещали выложить в августе и обновлять раз в неделю [аудио]
Андрей МАТЛИН
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Сколько еще установят видеокамер в Прикамье?Сколько еще установят видеокамер в Прикамье?Фото: Иван ВИСЛОВ
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«Большой брат» все внимательнее и внимательнее следит за нами, когда мы сидим за рулем автомобиля и колесим по автодорогам родного Пермского края.

Вот и еще 42 камеры видеофиксации в самое ближайшее время пообещали установить на прикамских дорогах в Пермском центре безопасности дорожного движения.

- Да сколько же их всего теперь будет! – вздыхают пермские автолюбители. – Где их установят? В кустах? Кроме стационарных камер теперь на дорогах появляются и «треноги», не знаешь, где их ждать. А еще слух прошел, что будут устанавливать какие-то муляжи.

Чтобы выяснить, где правда, а где обычные мифы про видеонаблюдение на дорогах, в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) радиоведущие «Комсомолки» поговорили с экспертом – с заместителем руководителя Пермского центра безопасности дорожного движения Михаилом Бобровым.

- К концу года на дорогах Пермского края будет около 200 систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, их станет на 56 больше, - проинформировал радиослушателей-автомобилистов Михаил Бобров. – Из них 50 – это будут передвижные комплексы, те самые, которые в народе прозвали «треногами». Сразу скажу: они никакие не частные, просто их устанавливают и обслуживают операторы, выигравшие контракт. Кроме того, действительно, будут на дорогах вывешиваться и выставляться и «муляжи» - с виду самые обычные видеокамеры, они даже инфракрасный сигнал посылать будут, чтобы их нельзя было распознать. «Реальные» системы видеофиксации – удовольствие не из дешевых. Такой комплекс, в зависимости от вида и исполнения, может стоить в среднем от 1,5 до 3 миллионов рублей.

По словам Михаила Боброва, главное назначение систем видеофиксации – вовсе не сбор штрафов, а повышение безопасности на дорогах для водителей, пассажиров, пешеходов.

- Практика показала: там, где есть видеокамеры, аварийность даже на аварийно опасных участках снижается до нуля, - объяснил он. – Поэтому никто никого не нацеливает на то, чтобы ставили те же «треноги» в кустах. Наоборот, их должно быть хорошо видно всем, кто едет по дороге. Если заметили, что это не так, - сообщите в ГИБДД.

- Так может быть, стоит тогда опубликовать карту таких видеокамер? – предложил один из радиослушателей. – Не делать из нее тайну?

- Мы как раз это долго обдумывали, - признался Михаил Бобров. – И, в конце концов, пришли к выводу, что это и в самом деле было бы целесообразно сделать. Поэтому принято решение: в августе на портале «Управляем вместе» появится подробная информация обо всех установленных системах видеофиксации на дорогах Пермского края. А поскольку места установки тех же передвижных «треног» могут меняться, информация будет обновляться еженедельно.

- «Видеокамеры-муляжи» тоже на этой карте укажете? - поинтересовались радиослушатели.

- Разумеется, мы не будем раскрывать информацию о том, где будут установлены такие камеры, - объяснил Михаил Бобров. – Иначе пропадет смысл установки таких муляжей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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