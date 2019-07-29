Как управлять своими деньгами, не вставая с дивана

Без смартфона и банковской карты жизнь современного человека представить практически невозможно. А в тандеме они к тому же дают возможность сэкономить кучу времени, сил и нервов. Как? Конечно же, с помощью онлайн-банкинга. То, на что раньше мы тратили не один час, теперь можно сделать за считанные секунды, не вставая с любимого дивана.

- В любое время контролировать состояние своих банковских счетов. Отслеживать подробную историю операций по своим картам: где, когда и на какую сумму. А сервис «Анализатор расходов и зачислений» наглядно покажет, в каких категориях были основные траты за последнее время: покупки в супермаркетах, обеды в ресторанах и кафе, коммунальные платежи, погашение кредитов и пр. Это позволит понять, какие расходы впредь можно сократить.

- Вносить платежи по действующему кредиту, корректировать сумму выплат и даже погасить его досрочно без визита в банк. А если понадобится новый кредит – просто оформите онлайн-заявку и ждите ответа от банка.

- Открыть онлайн-вклад в рублях или валюте, самостоятельно выбрав наиболее выгодные условия. Либо подключить сервис Копилка и откладывать N-ную сумму, например, с каждой зарплаты.

- Оплачивать коммунальные и прочие услуги, а также налоги и штрафы. Для удобства в мобильном приложении доступна оплата по QR-коду - просто считайте его камерой вашего смартфона и нажмите «оплатить». При желании в онлайн-банке, можно подключить Автоплатеж, после чего ваши счета будут оплачиваться автоматически с вашей банковской карты.

- Переводить деньги другим людям по номеру их карты или номеру телефона, даже если это клиенты других банков. Если вы, к примеру, регулярно переводите деньги родителям или детям-студентам – подключите Автоперевод, и банк вместе с вами позаботится о ваших близких. В мобильном приложении можно также совершать переводы в страны СНГ и ближнего зарубежья. Для переводов в валюте предусмотрен льготный курс конверсии.

- Заказать новую банковскую карту. А в случае, если срок действия вашей нынешней карты истекает, банк обязательно вам об этом напомнит. А позже сообщит, в какой день и по какому адресу вы сможете ее забрать. Номер карты и ПИН-код при плановом перевыпуске останутся прежними.

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А если вы хотите заказать Цифровую карту, то начать ей пользоваться можно сразу же, привязав в кошелёк Apple Pay или Google Pay либо для оплаты покупок в интернете.

- Кстати, о ПИН-коде. Если вдруг забудете заветную комбинацию цифр или захотите поменять, сделать это сможете также самостоятельно через мобильное приложение. А еще по каждой своей карте можно подключить или отключить уведомления (поменять тариф) и изменить номер телефона одновременно для всех привязанных к нему карт (зайти в свой профиль и в «Настройках» выбрать «Уведомления по картам»).

- Получить электронную справку-выписку по любым операциям по вашей карте, где будет отражена вся необходимая информация: дата, сумма, полные реквизиты получателя денег. А если, увы, случилась такая неприятность, что с вашей карты списали деньги по решению суда, вы тоже сможете проверить правомерность и сумму списания в своем интернет-банке. Кроме того, там же можно самостоятельно сформировать электронный отчет по движению средств по вашей карте за любой период.

- Оформить страховку. Для оплаты полиса перейти в закладку «Платежи и переводы», далее в раздел «Инвестиции и страхование» и выбрать нужную программу. После этого страховой полис банк пришлет на указанную электронную почту.

- Заказать бесплатно выписку из Пенсионного фонда, чтобы проверить, где находится накопительная часть вашей пенсии, отследить отчисления работодателя, которые формируют будущую пенсию.

- Открыть брокерский счет и начать инвестировать, например, в облигации федерального займа (ОФЗ) с доходностью 7-8% или открыть Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и получать в дальнейшем налоговые льготы.

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* Все вышеперечисленные сервисы доступны пользователям «Сбербанк Онлайн».

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