«До 100 метеоров в час». В пермском планетарии рассказали об астрономических событиях августа

Наступает август, месяц романтиков, когда по ночам можно наблюдать падающие звезды. Сотрудники пермского планетария рассказали, когда лучше всего смотреть на ночное небо, чтобы увидеть красивые астрономические события.

Итак, первой на сцену астрономических событий августа выходит планета Меркурий. 10 августа она проходит через точку наибольшей западной элонгации.

- Меркурий – самая сложная для наблюдения планета Солнечной системы, - пояснили в пермском планетарии. - Во многом это обусловлено ее близостью к звезде. На широтах Пермского края, Меркурий восходит из-за горизонта почти одновременно с Солнцем, и свет зари не дает полноценно наблюдать его. Особенно сильно это сказывается в летний период. Единственной возможностью понаблюдать Меркурий становится период его элонгации, когда Меркурий отдаляется от Солнца на наибольший угол, при этом оставаясь достаточно сильно освещенным, и восходит раньше, чем свет зари заполняет небо. В этот раз такое произойдет в первой половине августа. Меркурий можно будет наблюдать в утренние часы с 03.55 до 04.35 (здесь и ниже время указано пермское, - Ред). Сам момент элонгации произойдет 10 августа в 03.59, когда планета только выйдет из-за горизонта. В эти сутки угол между Солнцем и Меркурием составит 19°.

Через два дня в ночь с 12 на 13 августа пермяков ждет самый красивый звездопад. В эти дни можно будет увидеть до 100 падающих звезд за 1 час. 13 августа станет днем максимума активности метеорного потока Персеиды.

- Персеиды – самый яркий и активный метеорный поток из всех, - добавили сотрудники планетария. - Его можно наблюдать в течение всех ночей до 24 августа. В пик активности метеорного потока придется на 13 августа, когда в небе можно будет увидеть до 100 ярких болидов в час.

Болиды - это осколки астероидов и частицы ядра кометы 109Р/Свифта-Туттля, открытой в 1862 году. Она возвращается к Солнцу каждые 135 лет. Последний раз такое происходило в 1992 году. А в 1993 году пик активности метеорного потока составил около 500 метеоров в час.

Чтобы стать очевидцем красивого звездопада, астрономы советуют наблюдать его подальше от света городских огней. Желательно в сельской местности или деревне.