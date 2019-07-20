Под Пермью в нелегальном частном приюте обнаружили девять изможденных стариков

19 июля в поселке Красный Восход Пермского района накрыли нелегальный частный приют, который располагался в частном жилом доме. В нем содержались пожилые люди. Условия, в которых находились старики, шокировали: несвежее белье, стойкий запах, отсутствие нормальных бытовых условий. Жители домов по соседству о том, что происходит за стенами, даже не догадывались: пенсионеры не выходили из дома.

Во время осмотра в приюте находилось девять стариков. Один из постояльцев был в таком тяжелом состоянии, что его экстренно госпитализировали в больницу. Еще трех пенсионеров разобрали по домам родственники, а судьбой остальных пришлось заниматься сотрудникам краевого министерства социального развития.

Стариков в таком вот состоянии обнаружили проверяющие. Фото: пресс-служба Минсоцразвития.

- Этот нелегальный приют для пожилых основала бывшая владелица приюта «Мария» в Индустриальном районе Перми, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе краевого Минсоцразвития. – После того, как тот ее приют закрыли, женщина решила заняться этим же бизнесом, но подальше от Перми. И это понятно. Бизнес этот очень выгодный. За каждого постояльца они берут 20-25 тысяч в месяц. Понятно, что на такие суммы они не столько стариков содержат, сколько себя. А чтобы избавиться от конкурентов, иногда пишут нам анонимные сообщения на своих коллег по бизнесу. Так мы и вышли в 2018 году на приют «Мария».

Приют «Мария», напомним, правоохранители проверили в феврале 2018 года. Итоги шокировали: стариков здесь привязывали к кроватям, а одна старушка лежала в палате мертвой. Ход расследования уголовного дела взял тогда на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Сейчас по заверениям краевого Минсоцразвиия, все эвакуированные из нелегального частного приюта в Красном Восходе пенсионеры имеют все необходимое для нормальной жизни.

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