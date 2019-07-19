2019-07-19T18:56:10+03:00
Общество

«А вдруг они у нас размножатся?!» В мэрии Перми объявили операцию по отлову красноухой черепахи, найденной в городском пруду

Пользователи соцсетей обнаружили жительницу южных штатов США в водоеме в Черняевском лесу
Андрей МАТЛИН
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Фото: Настя Феоктистова, группа ВК "Пермь Активная"Фото: Настя Феоктистова, группа ВК "Пермь Активная"
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На странице группы ВКонтакте «Пермь Активная» одна из пользовательниц соцсети разместила сообщение о том, что в лесопарке в Индустриальном районе в водоеме обнаружили большую черепаху с красными пятнышками на голове.

«В пруд в Черняевском лесу горе-хозяева выбросили черепаху», - написала Настя Феоктистова. К своему сообщению она приложила несколько фотографий.

В этом пруду поселилась красноухая черепаха. Фото: Настя Феоктистова, группа ВК "Пермь Активная"

В этом пруду поселилась красноухая черепаха. Фото: Настя Феоктистова, группа ВК "Пермь Активная"

В комментариях посетители страницы предположили, что, судя по снимкам, это красноухая черепаха. Именно у такого вида имеются подобные характерные красные пятна.

В городской администрации оперативно отреагировали на этот пост. На странице горадминистрации ВКонтакте «Пермь Первая» местные власти пообещали подключить к делу лесничих.

«Сегодня пермяки в социальных сетях разместили фотографии черепахи, которая плавает в пруду Черняевского леса. Чтобы спасти черепаху, на место выедут специалисты Пермского городского лесничества», - написали там.

На тот случай, если кто-то попытается до их приезда выловить черепаху и передать в зоопарк, где ее уже ждут, на этом сайте разместили советы, как ее лучше поймать: «Необходимо взять сачок на длинной ручке, каким обычно ловят бабочек, аккуратно подвинуть черепаху к берегу, взять сверху за панцирь и посадить в коробку. Принять черепаху для дальнейшего содержания готов Пермский зоопарк ежедневно с 8.00 до 17.00».

Тем временем пользователи соцсетей сообщили, что две черепахи будто бы живут в этом пруду уже второй год. В связи с чем кто-то высказал опасение, что такие черепахи могут у нас начать бесконтрольно размножаться.

Действительно, красноухие черепахи, родина которых находится на юге США, проникли в Австралию и признаны там вредителями, вытесняющим местных представителей животного мира. В Европе они расселились в Испании и Великобритании.

Впрочем, у нас им вытеснять особо некого – в пермских водоемах черепахи не водятся. Пока?

ИСТОЧНИК KP.RU

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