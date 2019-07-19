Экс-начальника тюрем и колоний в Прикамье, осужденного на 12 лет за взятки, предлагают помиловать
В апреле 2018 года бывшему начальнику всех тюрем и колоний Пермского края Александру Соколову вынесли приговор за получение взяток. Мзду за покровительство экс-начальник ГУФСИН брал земельными участками, коллекционными монетами и туристическими путевками.
В его уголовном деле несколько эпизодов: здесь и продажа имущества ГУФСИН по заниженным ценам, и сделка с бизнесменом, которому нужно было оставить в колонии бывшего партнера по бизнесу, и получение в дар земельного участка и турпутевок для себя и своей мамы.
В итоге суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, вдобавок осужденный должен выплатить 3 миллиона 305 тысяч.
Чтобы обеспечить выплату многомиллионного штрафа, у Александра Соколова описали личное имущество: золотые слитки, коллекционные монеты, ювелирные украшения и ручки Parker.
Вопрос, где будет отбывать наказание экс-высокопоставленный генерал, какое-то время оставался открытым. В итоге бывшего начальника тюрем и колоний Прикамья отправили в самый западный регион России – в Калининградскую область.
На днях из колонии строгого режима, где отбывает срок Александр Соколов, пришли известия. Спустя год с лишним после вынесения приговора его предложили помиловать. Всего же под стражей он находится с июня 2015 года.
По сообщению калининградских СМИ, губернатор области Антон Алиханов внес представление президенту России о целесообразности помилования человека, осужденного за получение взятки. И этим человеком оказался Александр Соколов.
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ИСТОЧНИК KP.RU