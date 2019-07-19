«Белый гриб может оказаться целой химической ретортой!» Куда пермякам стоит ехать за рыжиками, а куда за боровиками

Ближайшие дни обещают быть теплыми и дождливыми. А это значит, что народ наверняка потянется за грибами - лето оказалось на них весьма урожайным.

Где грибы собирать можно, а где нет? Стоит ли их покупать на рынке, и если все же решились, как избежать неприятностей?

Об этом в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказала радиослушателям «КП» профессор кафедры биологии и генетики растений ПГНИУ Лидия Переведенцева.

- Некоторые говорят, что грибы можно есть все, это, действительно, так, но только некоторые - один раз, - пошутила в начале разговора Лидия Переведенцева. И рассказала о трех золотых – непреложных правилах для грибника, о которых, увы, даже опытные сборщики порой забывают.

Правило№1

- Надо твердо помнить первое правило: не собирать того, чего не знаете, - напомнила биолог-миколог. - Иначе к вам в корзинку наряду со съедобными грибами могут попасть маскирующиеся под них ядовитые. Та же бледная поганка хоть и занесена у нас в Красную книгу, но на юге Прикамья встречается повсеместно, и ее можно спутать, например, с белой сыроежкой, с шампиньоном. В Чайковском районе были случаи отравления этим ядовитым грибом.

Правило №2

– Не следует собирать грибы возле шоссейных дорог, около мусорных свалок, везде, где возможно накопление в почве токсических соединений. Ведь то, что мы привыкли называть грибом – это лишь его плодовое тело. А сам он представляет из себя этакие тоненькие ниточки – мицелий. Они пронизывают почву на больших пространствах и впитывают все содержащееся в ней. И может так получиться: вы видите перед собой красивый крепкий белый гриб, а на само деле - это целая химическая реторта. И им можно травиться.

Правило №3

- И еще одно «золотое» правило: не собирать старые грибы, у которых уже отслаивается трубчатый слой, как например, это часто бывает у белых грибов. Считается – это же счастье грибника, большой белый гриб! Мол, чем он больше, тем лучше! И складывают грибники грибы-гиганты в корзины, несмотря на то, что они уже раскрашиваются и в них уже черви походили. Надо помнить: грибы – это скоропортящийся продукт, в них много белков. Вы же не будете есть мясо с червяками, которое пролежало несколько дней? И тут - то же самое.

Грибы с рынка нужно хорошенько проварить и прожарить

- Покупая грибы на рынке, следует учитывать: вы не сможете определить, не были ли они собраны в неблагоприятных с точки зрения экологии условиях, - объясняет Лидия Переведенцева. - По их внешнему виду этого сделать не удастся. В итоге даже крепким боровиком можно отравиться. Также неизвестно, сколько купленные вами грибы пролежали. Вам ведь продавцы не дадут разрезать каждый гриб. Вы купите, принесете домой и поймете, что купили грибы не совсем свежие. Но ведь выбрасывать-то жалко, и вы их пустите в дело. Тогда уж следует помнить, что в червивых грибах опасны даже не черви, а то, что в проделанных ими ходах поселяются бактерии и происходит разложение белков с выделениям токсичных веществ. Вот это-то и опасно. Поэтому грибы с рынка надо хорошенько проваривать, прожаривать, чтобы уничтожить бактерии.

Точные «грибные карты» составить невозможно

Куда пермякам ехать за грибами? Например, за белыми грибами, рыжиками?

- Да, белые и рыжики, а также грузди для нас – желанный трофей! - говорит Лидия Переведенцева. - Эти грибы еще в советское время были отнесены к первой категории ценности, и в заготовительных организациях их закупали по более высокой цене. И каждый грибник многое бы отдал, чтобы узнать «заветные места». Не первый год пользователи соцсетей делают попытки составить «грибную» карту Прикамья. Но не факт, что, приехав на указанное место, вы там наберете полную корзину грибов. Разные виды грибов бывают урожайными не каждый год. Они идут волнами, которые зависят от многих факторов, в том числе, от местности, от погоды.

Куда все же податься за этими грибами? Общий совет: подальше от промышленных центров, хотя бы километров за тридцать. За белыми стоит ехать в северном направлении, например, в сторону Ильинского.

В северных районах, которые у нас более благополучно с экологией, обитает в основном белый гриб сосновый, его ни с каким другим не спутаешь. Если на рынке увидите белый гриб с темно-шоколадно-бронзовой шляпкой, то это он и будет. За рыжиками путь пермского грибника может лежать к западу и юго-западу от Перми, в сторону Очерского, Еловского районов. Но «правильное» направление – еще не гарантия богатого грибного трофея. Зная местность, можно в любом месте их много насобирать, когда они идут.