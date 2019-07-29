2019-07-29T10:37:27+03:00
Происшествия

«Экстренно увезли в больницу». В Перми из автобуса выпала беременная женщина

Авария произошла в понедельник, 29 июля
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

После поездки на автобусе двух пермячек пришлось срочно отправлять в больницу. Две пассажирки автобуса №60 при странных обстоятельствах выпали из салона.

В 7:26 поступил вызов в экстренные службы города о том, что на остановке «Лядова» в Кировском районе Перми произошло ЧП. Из автобуса выпали две женщины. Одна из пострадавших беременная. Обеих срочно отправили в больницу.

- Поступил вызов Кировский район. При падении из автобуса пострадали две женщина. 43-летнюю беременную пермячку экстренно отправили в Перинатальный центр. Она получила ушиб спины и ягодиц, - сообщили в пресс-службе «Скорой помощи». - Вторую пострадавшую с подозрением на сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника отвезли в больницу им.Гринберга.

Как объяснили в департаменте дорог и транспорта, ЧП произошло не по вине экипажа автобуса.

- Сегодня, 29 июля, в 7:21, при движении автобуса маршрута №60 произошел инцидент, при котором два пассажира оказались вне салона. По предварительной информации, инцидент случился из-за нештатного срабатывания автоматики дверей. Экипажем автобуса оперативно были вызваны экстренные службы. Пассажирам потребовалась госпитализация, - сообщили в ведомстве.

Департамент дорог и транспорта передает информацию для дальнейшего расследования в ГИБДД, которым предстоит установить степень виновности участников ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Прикамье появится аудиовизуальная энциклопедия
В Перми сотрудник автомойки угнал машину клиента
«Нужны люди с изъянами». В Прикамье ищут актеров для съемок нового сериала
Экватор пройден: в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» подвели итоги за полугодие
На ремонт Западного обхода в Перми выделят 77,9 миллионов рублей
Администрация Индустриального района Перми и бизнес обсудили вопросы комплексного благоустройства улицы Мира
Лучший детский коллектив этапа «Театрального Приволжья» в Прикамье получил звание народного
Из-за пьяного водителя в ДТП в Перми пострадали 4 человека
В августе пермяки смогут прямым рейсом улететь в Анталью
В Перми женщина доверилась подруге и осталась без денег
«Съехал в кювет и перевернулся». В Прикамье в ДТП погиб тракторист
В Перми футбольный клуб «Звезда» обыграл ижевский «Зенит» вышел в 1/64 финала Кубка России
В Прикамье произошел пожар на Яйвинской ГРЭС
В Перми рядом с Центральным рынком перевернулся автомобиль
За полгода жители Прикамья сдали почти 13 тысяч литров крови
В Прикамье из психоневрологического интерната сбежал 43-летний мужчина
В Перми возле дороги нашли двух маленьких мальчиков без одежды
Фильм пермского режиссера о Теодоре Курентзисе вошел в международную программу кинофестиваля «Флаэртиана»
«Ушла за грибами и не вернулась». В Прикамье волонтеры отправились на поиски пропавшей пенсионерки
«Никакой стрип-бар не нужен!» В Прикамье девушка танцевала на шесте на крыльце городской администрации
В Прикамье полицейский спас из горящего дома 8-летнего мальчика и женщину с грудным ребенком
В двух районах Перми отключат холодную воду
Житель Пермского края несколько раз ударил ножом своего знакомого
В Прикамье экс-руководитель и бухгалтер межрайонной налоговой инспекции присвоили 1,5 миллиона рублей
За затопленную квартиру жителю Перми выплатят 200 тысяч
«В два раза быстрее». Из Краснокамска до Перми можно будет домчаться на электричке