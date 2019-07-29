«Экстренно увезли в больницу». В Перми из автобуса выпала беременная женщина

После поездки на автобусе двух пермячек пришлось срочно отправлять в больницу. Две пассажирки автобуса №60 при странных обстоятельствах выпали из салона.

В 7:26 поступил вызов в экстренные службы города о том, что на остановке «Лядова» в Кировском районе Перми произошло ЧП. Из автобуса выпали две женщины. Одна из пострадавших беременная. Обеих срочно отправили в больницу.

- Поступил вызов Кировский район. При падении из автобуса пострадали две женщина. 43-летнюю беременную пермячку экстренно отправили в Перинатальный центр. Она получила ушиб спины и ягодиц, - сообщили в пресс-службе «Скорой помощи». - Вторую пострадавшую с подозрением на сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника отвезли в больницу им.Гринберга.

Как объяснили в департаменте дорог и транспорта, ЧП произошло не по вине экипажа автобуса.

- Сегодня, 29 июля, в 7:21, при движении автобуса маршрута №60 произошел инцидент, при котором два пассажира оказались вне салона. По предварительной информации, инцидент случился из-за нештатного срабатывания автоматики дверей. Экипажем автобуса оперативно были вызваны экстренные службы. Пассажирам потребовалась госпитализация, - сообщили в ведомстве.

Департамент дорог и транспорта передает информацию для дальнейшего расследования в ГИБДД, которым предстоит установить степень виновности участников ДТП.