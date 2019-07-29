2019-07-29T09:12:52+03:00
Общество

«Дождь, град, грозы». В предстоящую неделю в Прикамье ожидаются аномальные холода

Температура воздуха опустится до +9 градусов
Лилия Абибулаева
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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Вот-вот закончится второй и начнется третий месяц лета, а погода до сих пор весенняя. По прогнозам синоптиков, ближайшая неделя тоже не порадует жителей края теплыми деньками. Неделя с 29 июля по 4 августа в Прикамье ожидается аномально холодной и дождливой.

Холодный фронт начал поступать еще в выходные. В понедельник похолодание продолжится. В понедельник, 29 июля, в Пермском крае ожидаются грозы и мелкий град. Температура воздуха при этом всего около 15 градусов.

Температура воздуха ночью с понедельника на вторник ожидается не выше +4..+9, в Перми около +8, днем всего +10...+15°, в Перми +12…+14°.

Ночь со вторника на среду может стать самой холодной за последние 65 лет. Ночью будет холодно : +3…+8°, а в Перми +5…+6°. В среду днем станет немного теплее. Температура воздуха поднимется до + 15…+18°. Но по северу будет так же холодно, как и во вторник, и с небольшими осадками.

Третий месяц лета начнется сильными и продолжительными дождями. По сообщениям синоптиков, осадки начнутся во второй половине дня. Дожди продолжатся и в следующие дни.

Температура воздуха при этом будет держаться в течение суток в пределах +9…+14°, а также ожидается усиление ветра до 15-17 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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