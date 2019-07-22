2019-07-22T11:59:02+03:00
Общество

В Перми перекроют перекресток улиц Пушкина и Куйбышева

Там начнется строительство сетей водоснабжения
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Из-за строительства водопровода, который соединит новые участки сети перекресток улиц Пушкина и Куйбышева перекроют. Перекрытие будет осуществляться в несколько этапов.

В ночь с 25 на 26 июля работы потребуют частичного перекрытия, а в ночь с 27 на 28 июля перекресток закроют полностью.

25 и 26 июля по улице Пушкина можно будет проехать только в сторону Центрального рынка и повернуть направо на Куйбышева. По улице Куйбышева останется одна полоса от улицы Революции и правый поворот на улицу Краснова.

Фото с сайта администрации

Фото с сайта администрации

В связи с закрытием перекрестка изменится движение общественного транспорта.

Так, с 08:00 25 июля до 26 июля автобусы №3 «Станция Пермь-I – микрорайон Нагорный», №4 «Микрорайон Садовый – Микрорайон Нагорный», №30 «Микрорайон Парковый – Площадь Дружбы», №32 «Микрорайон Васильевка – Центральный рынок», №36 «Улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1», №61 «Центральный рынок – НПО «Биомед» – микрорайон Новые Ляды», №67 «Микрорайон Парковый – микрорайон Садовый», №77 «Микрорайон Левшино – микрорайон Ераничи» в направлении от Центрального рынка будут следовать в объезд по улицам Революции, Куйбышева, Пушкина и далее по маршрутам следования, в обратном направлении движение маршрутов будет осуществляться без изменений.

- Маршрут №13 «Площадь Дружбы – микрорайон Нагорный» от Центрального рынка будет следовать по улице Революции, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования, в обратном направлении также без изменений.

- Маршруты №66 «Микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева», №74 «Микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» в направлении от Центрального рынка будут идти по улице Революции, Комсомольскому проспекту и далее по маршрутам следования.

Полное перекрытие перекрестка во всех направлениях произойдет 27-28 июля.

фото с сайт администрации

фото с сайт администрации

- С 04:00 27 июля по 28 июля автобусные маршруты №3 «Станция Пермь-I – микрорайон Нагорный», №4 «Микрорайон Садовый – Микрорайон Нагорный», №30 «Микрорайон Парковый – Площадь Дружбы», №32 «Микрорайон Васильевка – Центральный рынок», №36 «Улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1», №61 «Центральный рынок – НПО «Биомед» – микрорайон Новые Ляды», №67 «Микрорайон Парковый – микрорайон Садовый», №77 «Микрорайон Левшино – микрорайон Ераничи» в направлении от Центрального рынка будут следовать по улицам Революции, Куйбышева, Пушкина и далее по маршрутам следования, в обратном направлении по улицам Пушкина, Комсомольскому проспекту, Екатерининской, Попова и далее по маршрутам следования.

- Маршрут №13 «Площадь Дружбы – микрорайон Нагорный» от Центрального рынка поедет по улице Революции, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования, в обратном направлении по Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининской, Попова и далее по маршруту следования.

- Маршрут №66 «Микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева» в направлении от Центрального рынка будет двигаться по улице Революции, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования, в обратном направлении по улицам Куйбышева, Белинского, Сибирской, Пушкина, Комсомольскому проспекту, Екатерининской, Попова и далее по маршруту следования.

- Маршрут №74 «Микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» в направлении от Центрального рынка будет следовать по улице Революции, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования, в обратном направлении по улицам Героев Хасана, Белинского, Сибирской, Пушкина, Комсомольскому проспекту, Екатерининской, Попова и далее по маршруту следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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