2019-07-18T16:29:10+03:00
Общество

Погода в Перми в июле 2019: в выходные пермякам пригодятся и купальники, и зонтики

Прогноз погоды на ближайшие дни позволяет вздохнуть свободно
Андрей МАТЛИН
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Наконец-то можно позагорать на пермском пляже.Наконец-то можно позагорать на пермском пляже.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Ура! В Прикамье в ближайшее время не ожидается ни штормов, ни проливных ливней, ни наводнений. По нынешним временам – уже хорошо.

- Погода в Пермском крае в течение нескольких дней не обещает особых катаклизмов, - согласитесь, эти слова руководителя Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павла Смирнова – как бальзам на израненное сердце.

По словам пермского синоптика, и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье погода будет в пределах нормы. Ни тебе гроз с градом, ни порывов шквала. Ветер – вполне умеренный. Дни почти жаркие. Ночи сравнительно теплые.

- Настоящая летняя июльская погода нас ждет, - говорит он. – Дождики прольются, но кратковременные, местами. Так что и купальные костюмы пригодятся, и зонтики не будут лишними. Дневная температура воздуха будет держаться в пределах от 22 до 27 градусов. Ночью – от 11 до 16 градусов. В начале следующей недели, правда, ожидается некоторое увеличение осадков и похолодание, но похолодает всего градуса на 2-3.

В пятницу, 19 июля, днем в Перми ожидается до +24 градусов, ветер северо-восточный умеренный, с порывами до 8 метров в секунду.

В субботу, 20 июля, воздух днем прогреется до +25 градусов, а на солнце – и выше. Осадков не ожидается. Усиления ветра – тоже.

В воскресенье, 21 июля, возможны кратковременные дождики. На улице будет не слишком жарко – до +24 градусов.

В понедельник на следующей неделе дневная температура воздуха не превысит +20 градусов, во вторник - +18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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