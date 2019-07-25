Крестный ход из Перми на Белую гору - 2019: что взять с собой и где остановиться на ночлег
В пятницу, 26 июля, начнется традиционный Свято-Серафимовский крестный ход - из Перми до Белой горы. Паломники пройдут около 120 километров и вернутся домой 1 августа.
Как рассказали в пермской епархии, 26 июля в 8 утра в Кресто-Митрофаниевском храме (Комсомольский проспект, 6) пройдет Божественная литургия, сразу после ее окончания - в 10 часов - начнется Крестный ход.
Как пойдут паломники
Фото с сайта Белогорского монастыря
26 июля, пятница
10.00 - выход Крестного хода, Пермь - Бахаревский женский монастырь.
14.00 - встреча паломников. Богослужение, ночлег.
27 июля, суббота
9.00 - выход Крестного хода в поселок Юг (через Лобаново).
19.00 - встреча Крестного хода в поселке Юг. Богослужение, ночлег.
28 июля, воскресенье
9.00 - выход Крестного хода на гору Благодать.
11.00 - молебен на горе Благодать и лития о убиенной братии.
12.00 - выход Крестного хода в деревню Бырма.
17.00 - прибытие в деревню Бырма. Молебен.
18.00 - выход Крестного хода в поселок Н. Пальник.
21.00 - прибытие в поселок Н. Пальник, ночлег.
29 июля, понедельник
10.00 - выход Крестного хода из поселка Н. Пальник.
16.00 - прибытие в деревню Полыгарец. Молебен. Выход в село Троельга, ночлег.
30 июля, вторник
10.00 - выход из села Троельга.
14.00 - прибытие в село Ерши. Молебен.
15.00 - выход из села Ерши.
18.00 - прибытие в село Бым. Вечернее богослужение, ночлег.
31 июля, среда
11.00 - выход из села Бым на Белую Гору.
18.00 - всенощное бдение в Белогорском монастыре, ночлег.
1 августа, четверг
6.00 - выход в Свято-Серафимовский Алексеевский скит.
8.00 - Божественная литургия, молебен и панихида на братском кладбище. Возвращение на Белую Гору. Благодарственный молебен.
В 15 часов - отправление автобусов в Пермь, проезд бесплатный.
Шесть дней в пути: что взять с собой
Свято-Серафимовский крестный ход пройдет через семь деревень. Отправиться в шестидневное пешее паломничество, приуроченное к празднику Обретения мощей преподобного чудотворца Серафима Саровского, может любой желающий, но для этого нужно подготовиться.
Паломникам нужно взять с собой посуду, удобную обувь, предметы личной гигиены, спальные принадлежности, по возможности - палатки, бутылки для воды и все, что может пригодиться в походе.
Одежда тоже должна быть комфортной и соответствующей погоде. Женщинам рекомендуется надеть платки и длинные юбки.
ОБЪЕЗД
Фото с сайта Белогорского монастыря
В пятницу перекроют центр Перми
Как сообщили в департаменте дорог и транспорта Перми, 26 июля с 10 до 14 часов будет ограничено движение транспорта в Ленинском и Свердловском районах Перми.
Транспорт будут останавливать по:
- Комсомольскому проспекту - от улицы Монастырской до улицы Белинского;
- улице Чкалова - от Куйбышева до Героев Хасана;
- улице Героев Хасана - от Чкалова до Василия Васильева;
- улице Василия Васильева - от Героев Хасана до Куйбышева;
- улице 1-й Бахаревской - от Василия Васильева до Пристанционной;
- улице Пристанционной - от 1-й Бахаревской до Храма в честь Казанской иконы Божией Матери (Пристанционная, 38).
Паломники пойдут по пешеходной аллее, движение на перекрестках будет перекрываться на время прохождения колонны.
Фото с сайта Белогорского монастыря
…а в субботу ограничат движение на трассе
В субботу, 27 июля, колонна верующих пройдет по трассе Пермь - Екатеринбург, от пересечения с Восточным обходом до отворота на Лобаново.
Как сообщили в Управлении федеральных автомобильных дорог «Прикамье», с 9 до 13 часов движение транспорта в сторону Екатеринбурга будет осуществляться по одной полосе, с максимальной скоростью до 40 км/ч. В связи с этим ожидается образование заторов.
Автомобилистам необходимо быть внимательнее, планировать пути объезда, заранее выбирать маршрут следования и соблюдать требования Правил дорожного движения!
Для приема обращений о нештатных ситуациях на дорогах можно позвонить по телефону 8-932-331-79-94 или по единому номеру службы спасения 112.
ИСТОЧНИК KP.RU