Крестный ход из Перми на Белую гору - 2019: что взять с собой и где остановиться на ночлег

В пятницу, 26 июля, начнется традиционный Свято-Серафимовский крестный ход - из Перми до Белой горы. Паломники пройдут около 120 километров и вернутся домой 1 августа.

Как рассказали в пермской епархии, 26 июля в 8 утра в Кресто-Митрофаниевском храме (Комсомольский проспект, 6) пройдет Божественная литургия, сразу после ее окончания - в 10 часов - начнется Крестный ход.

Как пойдут паломники

Фото с сайта Белогорского монастыря

26 июля, пятница

10.00 - выход Крестного хода, Пермь - Бахаревский женский монастырь.

14.00 - встреча паломников. Богослужение, ночлег.

27 июля, суббота

9.00 - выход Крестного хода в поселок Юг (через Лобаново).

19.00 - встреча Крестного хода в поселке Юг. Богослужение, ночлег.

28 июля, воскресенье

9.00 - выход Крестного хода на гору Благодать.

11.00 - молебен на горе Благодать и лития о убиенной братии.

12.00 - выход Крестного хода в деревню Бырма.

17.00 - прибытие в деревню Бырма. Молебен.

18.00 - выход Крестного хода в поселок Н. Пальник.

21.00 - прибытие в поселок Н. Пальник, ночлег.

29 июля, понедельник

10.00 - выход Крестного хода из поселка Н. Пальник.

16.00 - прибытие в деревню Полыгарец. Молебен. Выход в село Троельга, ночлег.

30 июля, вторник

10.00 - выход из села Троельга.

14.00 - прибытие в село Ерши. Молебен.

15.00 - выход из села Ерши.

18.00 - прибытие в село Бым. Вечернее богослужение, ночлег.

31 июля, среда

11.00 - выход из села Бым на Белую Гору.

18.00 - всенощное бдение в Белогорском монастыре, ночлег.

1 августа, четверг

6.00 - выход в Свято-Серафимовский Алексеевский скит.

8.00 - Божественная литургия, молебен и панихида на братском кладбище. Возвращение на Белую Гору. Благодарственный молебен.

В 15 часов - отправление автобусов в Пермь, проезд бесплатный.

Шесть дней в пути: что взять с собой

Свято-Серафимовский крестный ход пройдет через семь деревень. Отправиться в шестидневное пешее паломничество, приуроченное к празднику Обретения мощей преподобного чудотворца Серафима Саровского, может любой желающий, но для этого нужно подготовиться.

Паломникам нужно взять с собой посуду, удобную обувь, предметы личной гигиены, спальные принадлежности, по возможности - палатки, бутылки для воды и все, что может пригодиться в походе.

Одежда тоже должна быть комфортной и соответствующей погоде. Женщинам рекомендуется надеть платки и длинные юбки.

ОБЪЕЗД

Фото с сайта Белогорского монастыря

В пятницу перекроют центр Перми

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта Перми, 26 июля с 10 до 14 часов будет ограничено движение транспорта в Ленинском и Свердловском районах Перми.

Транспорт будут останавливать по:

- Комсомольскому проспекту - от улицы Монастырской до улицы Белинского;

- улице Чкалова - от Куйбышева до Героев Хасана;

- улице Героев Хасана - от Чкалова до Василия Васильева;

- улице Василия Васильева - от Героев Хасана до Куйбышева;

- улице 1-й Бахаревской - от Василия Васильева до Пристанционной;

- улице Пристанционной - от 1-й Бахаревской до Храма в честь Казанской иконы Божией Матери (Пристанционная, 38).

Паломники пойдут по пешеходной аллее, движение на перекрестках будет перекрываться на время прохождения колонны.

Фото с сайта Белогорского монастыря

…а в субботу ограничат движение на трассе

В субботу, 27 июля, колонна верующих пройдет по трассе Пермь - Екатеринбург, от пересечения с Восточным обходом до отворота на Лобаново.

Как сообщили в Управлении федеральных автомобильных дорог «Прикамье», с 9 до 13 часов движение транспорта в сторону Екатеринбурга будет осуществляться по одной полосе, с максимальной скоростью до 40 км/ч. В связи с этим ожидается образование заторов.

Автомобилистам необходимо быть внимательнее, планировать пути объезда, заранее выбирать маршрут следования и соблюдать требования Правил дорожного движения!

Для приема обращений о нештатных ситуациях на дорогах можно позвонить по телефону 8-932-331-79-94 или по единому номеру службы спасения 112.