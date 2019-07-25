«Угрожал отверткой и требовал деньги». В Перми неизвестный напал на продавца в магазине

Трагедия произошла 24 июля в Кировском районе в торговом центре «Апельсин». Неизвестный мужчина напал на сотрудницу магазина «Магнит. Косметикс». На помощь женщине прибежали коллеги и покупатели.

В среду, 24 июля, неизвестный мужчина зашел в торговый центр, поставил принесенную с собой бутылку на прилавок, кассир сделала ему замечание. Реакция женщины сильно разозлила злоумышленника. Он схватил ее, повалил на пол, и стал требовать 100 тысяч рублей, угрожая при этом отверткой.

На крики женщины сбежались другие продавцы и покупатели. Вместе им удалось оттащить нападавшего. Полицию он ждал в подсобном помещении, куда его заперли сотрудники магазина. Несмотря на активное сопротивление продавщицы и помощь коллег, злоумышленник нанес женщине несколько ударов в бедро и правое плечо.

Очевидцы рассказывают, что мужчина напал на женщину со спины.

- На моих глазах накинул я, мы стояли у кассы, и он со спины резко выбежал и накинулся. Никого, кроме нас, не было в отделе, - вспоминает покупательница. - Я до сих пор реву, «скорую» и полицию вызвала, у меня дети ревели, пойдем к психологу теперь.

В пресс-службе «скорой помощи» сообщили, что 34-летняя пострадавшая получила резаные раны и в состоянии средней тяжести госпитализирована. Ей оказали необходимую помощь и отпустили домой.

- В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

По факту разбоя, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.