2019-07-13T13:23:01+03:00
Общество

В ста домах Перми отключат холодную воду

Отключения холодной воды в Перми с 15 по 21 июля
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Воду отключат для проведения ремонтных работВоду отключат для проведения ремонтных работФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

К летним отключениям горячей воды мы уже привыкли. Но на неделе с 15 по 21 июля более чем в ста домах Перми не будет и холодной воды. Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», в городе пройдут и плановые, и аварийные работы. В результате холодную воду отключат в домах по следующим адресам:

С 9 часов 16 июля по 9 часов 17 июля

Улица Василия Каменского, 21

Улица Папанинцев, 21

С 9.30 по 18.00 16 июля

Улица Бородинская, 30

Улица Емельяна Ярославского, 53, 55, 57, 59, 67

Улица Лодыгина, 26, 28, 28в, 30, 45, 49, 51, 53в, 57

Улица Солдатова, 23, 25, 27

Улица Яблочкова, 29 -

С 9.30 по 19.30 18 июля

Улица 25 Октября, 64, 66, 68, 70, 81, 83

Улица 1-я Красноармейская, 31

Улица Сибирская, 46, 48, 50, 52, 78а, 80

Улица Пономарева, 77, 77а, 79

Улица Лизы Чайкиной, 22, 25, 26, 28, 32а

Улица Олега Кошевого, 4, 23, 23а, 27, 29, 31, 33, 34, 40

Улица Подводников, 87, 94, 96

Улица Рязанская, 80, 86, 97а, 97б

Улица 2-я Синарская, 11

Улица Теплогорская, 43

Улица Шахтерская, 26

С 10 утра 19 июля по 10 часов 20 июля

Улица Боровая, 28, 30

Улица Карпинского, 12, 25, 27

Улица Качалова, 17, 19, 21, 23, 25, 27

Улица Космонавта Леонова, 8

Улица Мира, 92, 92а

Улица Одоевского, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28

Улица Рабочая, 1, 3, 5

Улица Снайперов, 1а, 8

Улица Стахановская, 13, 15, 29, 31, 40а, 45, 49, 49а, 51, 53, 54, 55, 57, 58

Улица Чайковского, 17, 9

Шоссе Космонавтов, 111, 113, 113а, 115, 137, 158а, 160, 175а, 177, 179а, 181а, 191, 86а

Улица Энгельса, 1

С 9 до 18 часов 20 июля

Улица Букирева, 15, 16

Улица Генкеля, 15, 1а, 1б, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6 к3, 7, 7а, 7б к1, 9

Улица Дзержинского, 12, 17, 2, 2а

Улица Ленина, 89, 91

Улица Сергея Данщина, 19, 28

Улица Сухобруса, 25, 27

С 10 утра 20 июля по 10 часов 21 июля

Серебрянский проезд, 11, 12, 13, 15, 17, 9;

Улица Солдатова, 26, 26а, 28, 28а, 29в, 30, 30а, 32;

Улица Уфимская, 1, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 26;

Улица Яблочкова, 9.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Профессия: бортпроводник
В честь Дня бортпроводника гражданской авиации, который отмечают во всем мире 12 июля, мы решили вспомнить, как эта профессия менялась с годами, и пообщаться с действующими опытными бортпроводниками, чтобы узнать о сегодняшних реалиях и новых тенденциях
Новости 24
«Требуются блондины с голубыми глазами и татары, готовые побриться». Они будут сниматься в фильме «Сердце Пармы»
«Впервые в жизни я с уловом». Катерина Шпица призналась в любимом развлечении
«Квартиры забрала, денег не отдала». Пермского риелтора осудили за мошенничество
В Прикамье дочь пыталась зарезать отца-пенсионера
«Красный человечек» из Перми переехал в Екатеринбург
Жителя Прикамья будут судить за истязание несовершеннолетних
После урагана пермский зоопарк вновь открыли для посетителей
В Перми будут судить налетчиков, убивших женщину-водителя такси
Пермяка, развратившего восьмилетнюю дочь сожительницы, осудили на 14 лет
Пермские приставы опечатали ресторан «Причал № 5»
В Прикамье объявили штормовое предупреждение
В Прикамье нашли погибшим 44-летнего рыбака
В Перми выбрали разработчика концепции развития музей «Пермь-36»
«Бэби-бокс» в МСЧ№9 в Перми временно прекращает работу
Лучшие чиновники Перми получат премии в размере 57, 5 тысяч рублей
Власти Прикамья потратят 805 миллионов на проект Северного автомобильного обхода
У жителя Прикамья похитили велосипед, который он сам украл
В Пермском крае пропала 67-летняя женщина, страдающая деменцией
В Прикамье 18 - летний парень дважды угнал автомобиль у своего дедушки
В Перми нашли живой 16-летнюю девочку со шрамом на животе