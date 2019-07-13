В ста домах Перми отключат холодную воду
К летним отключениям горячей воды мы уже привыкли. Но на неделе с 15 по 21 июля более чем в ста домах Перми не будет и холодной воды. Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», в городе пройдут и плановые, и аварийные работы. В результате холодную воду отключат в домах по следующим адресам:
С 9 часов 16 июля по 9 часов 17 июля
Улица Василия Каменского, 21
Улица Папанинцев, 21
С 9.30 по 18.00 16 июля
Улица Бородинская, 30
Улица Емельяна Ярославского, 53, 55, 57, 59, 67
Улица Лодыгина, 26, 28, 28в, 30, 45, 49, 51, 53в, 57
Улица Солдатова, 23, 25, 27
Улица Яблочкова, 29 -
С 9.30 по 19.30 18 июля
Улица 25 Октября, 64, 66, 68, 70, 81, 83
Улица 1-я Красноармейская, 31
Улица Сибирская, 46, 48, 50, 52, 78а, 80
Улица Пономарева, 77, 77а, 79
Улица Лизы Чайкиной, 22, 25, 26, 28, 32а
Улица Олега Кошевого, 4, 23, 23а, 27, 29, 31, 33, 34, 40
Улица Подводников, 87, 94, 96
Улица Рязанская, 80, 86, 97а, 97б
Улица 2-я Синарская, 11
Улица Теплогорская, 43
Улица Шахтерская, 26
С 10 утра 19 июля по 10 часов 20 июля
Улица Боровая, 28, 30
Улица Карпинского, 12, 25, 27
Улица Качалова, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Улица Космонавта Леонова, 8
Улица Мира, 92, 92а
Улица Одоевского, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28
Улица Рабочая, 1, 3, 5
Улица Снайперов, 1а, 8
Улица Стахановская, 13, 15, 29, 31, 40а, 45, 49, 49а, 51, 53, 54, 55, 57, 58
Улица Чайковского, 17, 9
Шоссе Космонавтов, 111, 113, 113а, 115, 137, 158а, 160, 175а, 177, 179а, 181а, 191, 86а
Улица Энгельса, 1
С 9 до 18 часов 20 июля
Улица Букирева, 15, 16
Улица Генкеля, 15, 1а, 1б, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6 к3, 7, 7а, 7б к1, 9
Улица Дзержинского, 12, 17, 2, 2а
Улица Ленина, 89, 91
Улица Сергея Данщина, 19, 28
Улица Сухобруса, 25, 27
С 10 утра 20 июля по 10 часов 21 июля
Серебрянский проезд, 11, 12, 13, 15, 17, 9;
Улица Солдатова, 26, 26а, 28, 28а, 29в, 30, 30а, 32;
Улица Уфимская, 1, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 26;
Улица Яблочкова, 9.
ИСТОЧНИК KP.RU