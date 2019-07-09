Минус 13 кг: проект «Преображение» подходит к концу

Наша сотрудница Наталья, героиня проекта «Преображение», начала немного грустить. Ведь последние три месяца она каждую неделю записывала для вас видеодневники, рассказывала о занятиях в зале и делилась рецептами полезных напитков.

- Конечно, жалко расставаться с проектом, - говорит Наталья. - За три месяца я скинула 13 кг, мои объемы значительно уменьшились. Да и я уже привыкла заниматься спортом. Если хотя бы день в зал не схожу, то чувствую, как мышцы немного тянет. Это был действительно важный опыт. А, прежде всего, тренировка силы воли. Я заменила сгущенку на сухофрукты, шоколадки на огурцы-помидоры, а жареную картошечку на рис. Так что я собой очень сильно горжусь!

Кстати, скоро Наталья снова прыгнет с парашютом - но теперь уже в «новом теле». Видео она разместит в своих соцсетях.

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Сеть фитнес - клубов "Body boom" https://www.bodyboom.ru/

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