«Мечта исполнилась». К тяжелобольной 16-летней девочке пришли в гости артисты самого маленького цирка

В благотворительном фонде «Дедморозим» рассказали о своей подопечной, 16-летней Ане Макаровой. Она никогда не была в цирке, но очень мечтала туда попасть. Сейчас девочка лежит в детском онкоцентре.

- На время ее палата превратилась в цирковую арену, - рассказали в «Дедморозим». - К Ане приехали артисты самого маленького цирка в Европе - супруги Альберто и Ленка. Они подарили девочке куклы-марионетки, а ее маму Наталью - научили жонглировать.

После представления артисты признались, что Аня - искренний и благодарный зритель. Они даже обменялись адресами, чтобы переписываться настоящими письмами.

Сотрудники фонда поблагодарили всех, кто помогал сбыться мечте тяжелобольной девочки.

- Вы можете поддержать проект «Больше жизни», чтобы у других детей тоже исполнялись мечты, - добавили в фонде.