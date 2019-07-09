2019-07-09T07:18:44+03:00
Общество

«Мечта исполнилась». К тяжелобольной 16-летней девочке пришли в гости артисты самого маленького цирка

Они подарили Ане из Перми марионетки, а ее маму - научили жонглировать
Елена КОНОВА
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Артисты учат маму Наталью жонглировать. Фото пресс-службы "Дедморозим"Артисты учат маму Наталью жонглировать. Фото пресс-службы "Дедморозим"
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В благотворительном фонде «Дедморозим» рассказали о своей подопечной, 16-летней Ане Макаровой. Она никогда не была в цирке, но очень мечтала туда попасть. Сейчас девочка лежит в детском онкоцентре.

- На время ее палата превратилась в цирковую арену, - рассказали в «Дедморозим». - К Ане приехали артисты самого маленького цирка в Европе - супруги Альберто и Ленка. Они подарили девочке куклы-марионетки, а ее маму Наталью - научили жонглировать.

После представления артисты признались, что Аня - искренний и благодарный зритель. Они даже обменялись адресами, чтобы переписываться настоящими письмами.

Сотрудники фонда поблагодарили всех, кто помогал сбыться мечте тяжелобольной девочки.

- Вы можете поддержать проект «Больше жизни», чтобы у других детей тоже исполнялись мечты, - добавили в фонде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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