2019-07-08T14:24:23+03:00
Происшествия

«Я не знал, что ей всего 14». В Прикамье внука председателя колхоза посадили за изнасилование школьницы

27-летний парень пообещал подвезти девочку до дома, а затем надругался над ней
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Суд состоялся на прошлой неделе.Суд состоялся на прошлой неделе.Фото: Юлия Лоза
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В ночь под Рождество происходят не только сказочные чудеса. Для 14-летней Оли (все имена изменены.Ред.) рождественская ночь стала самой страшной в жизни. Хотя началась она как красивая сказка.

Вечером 6 января девочка возвращалась домой, когда рядом с ней остановилась машина Павла. 27-летний парень – внук местного председателя колхоза – предложил Оле подвезти ее до дома. Та согласилась – Павла она знала, а уж его дед был известен всему району.

В машине вместе с Павлом сидел его друг. До этого молодые люди вместе пили, а потом Павел сел за руль. Кстати, ранее его судили за пьяную езду и лишили прав.

Машина двинулась в сторону Олиного дома. У местного клуба друг вышел, и Павел с Ольгой остались одни. То, что произошло потом в автомобиле, можно представить себе по скупым строчкам судебно-медицинской экспертизы, перечисляющей гематомы и разрывы на теле 14-летней девочки.

После той ночи Оля угодила в больницу, а Павла наутро взяли под стражу по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней.

- Я не знал, что ей всего 14, - уверял Павел на суде.

Его адвокат пытался доказать, что девочка выглядела намного старше из-за яркого макияжа и взрослой одежды. И то, что она сама «предложила вступить с ней в сексуальные отношения». Вот только характер травм не соответствовал добровольному сексу.

На прошлой неделе суд завершился.

- Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщил прокурор Дмитрий Копьев. – А также к ограничению свободы на срок в полтора года. Удовлетворен и иск родителей девочки – в качестве компенсации морального вреда им выплатят 350 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

По уголовному кодексу за изнасилование несовершеннолетней преступник может получить срок от 8 до 15 лет. Почему Павел получил почти минимальное наказание? Оказалось, что отягчающих обстоятельств в деле не было – согласно результатам экспертизы школьнице был причинен легкий вред здоровью. А вот в числе смягчающих обстоятельств – наличие у Павла маленького ребенка, а также деньги, выплаченные его семьей на лечение и реабилитацию девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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