«Успеть за 40 минут». В Перми еще на трех автобусах ввели бесплатные пересадки

В систему бесплатных пересадок вошли еще три автобусных маршрута. Напомним, с ноября 2017 года, когда эта система была введена впервые, пассажиры электротранспорта могли бесплатно пересесть в течение 40 минут после покупки билета на любой трамвай или троллейбус. С 1 мая этого года бесплатные пересадки появились на 10 автобусных маршрутах.

А сейчас, после отмены троллейбусов, бесплатные пересадки сделали и на тех автобусах, которые стали ходить по троллейбусным маршрутам.

- Пересадка без взимания дополнительной платы возможна на автобусах №30 и №50, заменивших троллейбусы № 10 и 5, - сообщили «Комсомольской правде» в департаменте дорог и транспорта. - Кроме того, в перечень маршрутов с бесплатными пересадками добавился автобус №2.

Теперь можно бесплатно пересаживаться в течение 40 минут на следующих видах транспорта:

- автобус №2 «Пермь II - Пермь I»;

-автобус №3 «Пермь I - микрорайон Нагорный»;

- автобус №7 «Улица Попова - микрорайон Верхняя Курья»;

- автобус №9 «Деревня Субботино - микрорайон Нагорный»;

- автобус №11 «Микрорайон Парковый - микрорайон Садовый»;

- автобус №23 «Голованово - улица Академика Веденеева»;

- автобус №30 «Микрорайон Парковый - площадь Дружбы»;

- автобус №36 «Улица Мильчакова - микрорайон Вышка II»;

- автобус №46 «Драмтеатр - Северное кладбище»;

- автобус №50 «Улица Гусарова - станция Пермь II»;

- автобус №62 «Ипподром - микрорайон Крохалева»;

- трамвай №2 «Стахановская - Осенцы»;

- трамвай №3 «ОАО «Красный октябрь» - станция Пермь II»;

- трамвай №4 «Станция Пермь II – микрорайон Висим»;

- трамвай №5 «Станция Пермь II – Бахаревка»;

- трамвай №6 «ОАО «Велта» - Разгуляй»;

- трамвай №7 «Станция Пермь II – ВРЗ»;

- трамвай №8 «АО «Инкар» - микрорайон Висим»;

- трамвай № 11 «Осенцы – микрорайон Висим».

В течение 60 минут:

- автобус №34 «Улица 1905 года - микрорайон Новые Ляды»;

- автобус №60 «Детский Дом культуры имени Кирова - Комсомольская площадь».