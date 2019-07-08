Заказывайте автобус и уезжайте с друзьями на море из Перми 2019!

Лето - пора путешествий. Хочется поехать с друзьями на море, валяться на берегу и играть в мяч. А, может, собрать коллег и рвануть куда-нибудь на базу в Свердловскую область на пару дней? Еще идея - опросить знакомых и поехать всем вместе на сплав. Единственная проблема - транспорт.

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