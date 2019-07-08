2019-07-08T15:22:58+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Заказывайте автобус и уезжайте с друзьями на море из Перми 2019!

Автобус компании увезет вас в Перми в любой город
Елена КОНОВА
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Хорошо в Крыму!Хорошо в Крыму!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Лето - пора путешествий. Хочется поехать с друзьями на море, валяться на берегу и играть в мяч. А, может, собрать коллег и рвануть куда-нибудь на базу в Свердловскую область на пару дней? Еще идея - опросить знакомых и поехать всем вместе на сплав. Единственная проблема - транспорт.

Компания пассажирских грузоперевозок в Перми 2019 ИП Кенин доставит вас практически в любую точку России, края и города. Вам необходимо лишь заранее арендовать автобус, позвонив по номеру 89028313351 или 89523394308. Заказ автобуса в Перми 2019 от 13 до 55 мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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