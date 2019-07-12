2019-07-12T09:44:51+03:00
Общество

За выходные в Пермском крае выпадет месячная норма осадков

Ожидаются сильный ветер, ливни и даже град
Лилия Абибулаева
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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Пермь еще отходит от первого урагана, а уже надвигается второй. Синоптики прогнозируют обильные осадки, превышающие суточные показатели в несколько раз, и другие неблагоприятные погодные условия. Таким образом, погода в Перми 13 и 14 июля будет дождливой и ветреной, но, несмотря на это, достаточно теплой.

Ночью в субботу, 13 июля, по краю пройдут умеренные дожди. Всего может выпасть до 20-25 мм осадков, то есть до трети месячной нормы. Температура воздуха ночью в субботу, 13 июля, составит от +12 на северо-западе края, до +18 на юго-востоке. На юге края возможны грозы. Дожди продолжаться и утром в субботу.

Днем, по словам синоптиков, ожидается резкий рост температуры. В некоторых районах края температуру может возрасти до +32 градусов.

В Пермь может быть от +26 до +31 градусов. В любом случае это будет самый теплый день первой половины июля. На западе края днем температура не выше +18…+20 градусов из-за сплошной облачности и дождей.

Во второй половине дня в Прикамье ожидаются шквалистые ветры до 30 м/с.

- Подобные условия наблюдаются один раз в несколько лет. В период с 16.00 по 21.00 местного времени на севере края вероятны сильные шквалы с большим охватом территории, сильные ливни и крупный град. Шквалы могут быть сопоставимы по силе с 18 июля 2012 г. В зоне наибольшего риска – Березники, Соликамск, Чердынь и Красновишерск, - отмечают синоптики.

Ночь на воскресенье будет очень теплой. Температура составит +17…+22, по северо-западу до +12.

Утром в воскресенье, 14 июля, по западной части края от Чайковского до Гайнского районов пройдут сильные дожди - до 30 мм осадков за три часа, а за 6 часов может выпасть до 40 мм. Дождь будет идти при слабом ветре и температуре +15…+18.

- Дожди, выпавшие на переувлажненную почву, могут вызвать еще одно неблагоприятное явление – дождевые паводки на малых и средних реках, аналогичные тем, что наблюдались в июле 2017. Паводки наиболее вероятны в зоне от Верещагино до Кудымкара, в бассейнах Иньвы и Обвы, - отмечают специалисты пермского ГИС-центра при ПГНИУ.

Во второй половине дня по краю пройдут сильные ливни с градом и шквалистым ветром. Температура воздуха может прогреться до +30 по краю, до +25 в Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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