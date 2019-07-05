Пропавшая накануне координатор поискового отряда в Перми рассказала, где была

В четверг, 4 июля, всех потрясла новость о том, что пропал человек, который помогает искать потерявшихся людей. Координатор поискового отряда. Координатор Поискового отряда имени Ирины Бухановой 28-летняя Ксения пропала исчезла 4 июля. В 17.00 она уехала на своей машине «Киа Рио», госномер К915СК от дома №17 по улице Декабристов и с тех пор ее никто не видел. Мобильный телефон Ксюши оказался отключен.

Утром 5 июля стало известно, Ксению нашли, она жива. Об этом сообщили коллеги девушки по поисковому отряду. Волонтеры сообщили, что Ксения жива и находится в больнице. Придя в себя, Ксения рассказала, что с ней случилось.

Девушка сообщила, что ей стало плохо. В бессознательном состоянии Ксению Макарову нашел мужчина и передал бригаде «скорой помощи».

- Вечером я поехала прогуляться и уснула в машине, когда проснулась, почувствовала что не могу дышать. Теперь я понимаю наших потерявшихся, как они ждут помощи, - пишет девушка.

В больнице Ксении Макаровой поставили диагноз «Невротическая астма».