2019-07-05T09:18:18+03:00
Здоровье

«Я так счастлива». Героиня «Преображение» похудела на 13 кг

Наталья Луканина рассказала, чему ее научил этот проект
Елена КОНОВА
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Недавно Наталья ездила в Каменный городНедавно Наталья ездила в Каменный городФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Наталья записала предпоследний дневник проекта «Преображение». Напомним, он начался 3 месяца назад. Перед девушкой стояла амбициозная задача - скинуть 20 кг. Сначала все шло не очень - организм сопротивлялся физическим нагрузкам и полезной пище. Наталья - сладкоежка, так что ей было тяжело перейти на здоровое питание. Но она смогла - и похудела на 13 кг.

- Я считаю, что каждый человек сам должен решать, нравится ему его вес или нет, - говорит Наталья. - Мне мой не нравился, я часто думала о том, чтобы похудеть, даже пару раз бралась за это, но потом шла в магазин и покупала шоколадку. Эти 13 кг дались мне тяжело. Но они ушли. А я смогла влезть в любимое платье. У меня появилась хорошая такая талия, мне все делают комплименты. Так приятно!

Последний видеодневник проекта выйдет на следующей неделе.

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Героиня #преображениекп похудела на 13 кг!.

ИСТОЧНИК KP.RU

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