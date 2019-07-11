Дневник сексолога: без оргазмов женщины толстеют и становятся ворчуньями

В СССР секса не было, в России о нем говорить не принято, и люди, испытывающие проблемы в сексуальной жизни, не знают, к кому обратиться за помощью. Наш эксперт - сексолог и клинический психолог Анжела Четина рассказывает, как помогает пациентам найти партнера, наладить и разнообразить интимную жизнь, научиться применять различные сексуальные практики и приемы.

«Мужчины приходят пофлиртовать»

Ужасно раздражает, когда сексологов путают с проктологом, гинекологом или урологом. Это из-за того, что люди не понимают, чем конкретно занимается сексолог. Да, я имею отношение к медицине, поскольку я клинический психолог. Я имею отношение к фармакологии, но я не врач, который во время психологической консультации осмотрит вашу грудь или простату.

Почти каждый день мне пишут мужчины, которым по сути врач не нужен. Они хотят пофлиртовать, познакомиться, сходить куда-то со мной. Они видят молодую, красивую девушку с сексуальной, на их взгляд профессией, и думают, что она готова на все. Я к этому давно привыкла и просто игнорирую таких клиентов.

«Без оргазмов женщины толстеют»

Часто обращаются девушки, для которых главный мужчина в жизни – это холодильник. Вкусняшки заменяют секс, оргазм, эмоции. Съела булку и забыла, что близости не было уже год. А оргазма – и того больше. Зато есть мимолетная радость в пекарне за углом.

Без регулярной половой жизни женщина не только становится ворчуньей, но и начинает испытывать проблемы с весом. Бока и живот не помещаются в джинсы, а второй подбородок – на фото. Женщина стесняется знакомиться, вступать в близость с мужчиной. А если и оказывается с ним в одной постели, возникают блоки, напряжение.

Кстати, убеждение, что от секса худеют, - это не миф, но при условии, что человек ведет здоровый образ жизни. В момент оргазма наш организм вырабатывает множество гормонов, которые подавляют чувство голода. Хотя некоторые наоборот испытывают после секса чувство голода. Но это здоровый аппетит, здесь не потолстеешь.

Если же девушка заедает отсутствие оргазма даже при наличии партнера, здесь вероятны психологические проблемы. Возможно, для нее оргазм - символ того, что ее любят, или ей недостаточно внимания. Была клиентка, и парень есть, и секс есть, но не получает она оргазм и все – бургеры, шоколадки. Начали разбираться, оказалось, что парень много работает, мало проводит с ней времени. Ей было одиноко, оргазм для нее стал символ того, что ее любят. Чтобы справиться с проблемой, нужно смотреть глубже - какая потребность у человека есть, ту он и заедает.

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«Сантехнику можно спать с клиентами, а сексологу - нет!»

Сексологи и психологи не спят со своими клиентами, потому что это нарушение этического кодекса. Одно из правил - не вступать в сексуальные отношения с клиентом. Если такое случается, то по-хорошему обсуждается выбор: либо мы с тобой вместе, но без терапии, либо с терапией, но не переплетаем наши чувства и рабочий процесс.

С другой стороны, да, несправедливо получается, что, допустим, сантехник может спать с клиентом, а психолог - нет. Все потому, что мы имеем дело не с краном, а с человеческой психикой, с тем, что у вас в голове. Для чистоты психотерапии, чтобы оставаться максимально объективными, лучше отношения не смешивать.

«Молодежь спит со смартфонами, а не друг с другом»

К сожалению, это сейчас вполне себе норма. Смартфон дает иллюзию, что ты в этом мире не одинок. Вроде как общаешься, поддерживаешь социальные связи. В соцсетях все проще, чем в реальной жизни. Есть дистанция, время, чтобы обдумать ответ, не нужно сближаться с кем-то физически.

Была у меня клиентка, которая 5 лет имела виртуальные отношения. С разными мужчинами. И за все время она так ни разу и не сходила на свидание! Боялась физического контакта, была очень неуверенной в себе, считала себя страшненькой, не хотела стать отвергнутой. Зато с утра до вечера «залипала» в месенджерах с виртуальными любовниками.

Очень многие идут по пути наименьшего сопротивления, боятся работать над собой, преодолевать страхи, идти на встречу. У них есть «любимый/ая», который всегда рядом, в кармане или в сумке.

«Любовь без секса тоже бывает»

Если мы не говорим о психологических травмах и проблемах, то да, есть люди и с такой структурой психики. Для них любимый человек - это нечто высшее. Сексуальной близостью они боятся осквернить «божественность» своего избранника.

О женской фригидности

Бывает, что женщина биологически неспособна испытывать сексуальное желание. Такие случаи есть, но крайне редки. Когда ко мне обращаются женщины с такой проблемой, я сначала направляю их на МРТ, чтобы понять, как функционирует мозг. Важно понять, это физиологическое нарушение или все-таки психологическая проблема. Была клиентка, которая ненавидела секс, испытывала отвращение перед ним. Ненависть росла постепенно и в какой-то момент достигла того, что даже на мужчин она смотреть не могла. Оказалось, что причина в психологической травме, полученной в детстве. Она увидела, как отчим насилует маму.

«Я девочка и не хочу ничего решать»

За столько лет практики, я привыкла к различным патологиям, но одна ситуация потрясла даже меня. Состоятельный мужчина 45-лет, успешный бизнесмен. Есть жена и ребенок, внешне все благополучно. Хотя уже два года у него есть любовник. В процессе консультации мы у него открыли субличность маленькой девочки. Он меня просил, чтобы я к нему, к взрослому мужику, обращалась как к маленькой девочке. Говорила: «Дорогая моя, маленькая девочка, успокойся, все будет хорошо. Пожалуйся мне».

То есть он настолько задавил в себе женскую сущность, что она прорвалась только в диалоге со мной. Эту субличность мы успокаивали с помощью специальной техники.

В каждом из нас есть субличности: вышибала, жертва, алкоголик, революционер. Например, у меня была пациентка, идеальная для всех, милая, добрая. Но стоило ей выпить, превращалась в дерзкого вышибалу, который мог и в нос дать, и вино за шиворот вылить. Если не работать с субличностями, они сильно могут подпортить жизнь. Практика, которую я использую, соединяет все субличности. С ее помощью человек сам ими управляет, выбирает ту субличность, которая нужна в определенный момент. Например, сейчас нужна «жертва», а здесь - «вышибала», когда нужно дать отпор в споре.

«Ты так прекрасна, но я уже все…»

Пришла девушка. Недавно начала встречаться с парнем. Все нравится, отлично ухаживает, цветы, подарки, но как только дело доходит до секса... Она еще блузку не успевает снять, а он: «Дорогая, прости, но я уже все..»

Причин может быть несколько, и со всеми можно работать. Во-первых, мужчина может быть просто эгоистом. Собственное удовольствие для него важнее, он концентрируется только на собственном оргазме. Во-вторых, нарушение - физиологическое или психологическое. В этом случае нужно обращаться к врачу. И третье, либо парень молод и горяч, либо у него давно не было секса. В этом случае все пройдет само через какое-то время.