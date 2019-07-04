«Мама чудом вытащила из машины детей». Минздрав поможет семье из Перми, которая попала в аварию в Грузии

26-летняя пермячка Елена вместе со своими детьми попала в страшное ДТП в Грузии. Женщина с малышами - пятилетней Камиллой и двухгодовалым Даней – ехала к родственникам в Азербайджан. Муж Елены Ахмед родом оттуда. 30 июня он отправил семью к своим родителям на лето отдохнуть.

Купили дешевые билеты

Мужчина проводил их: вместе с семьей долетел до Грузии, затем сел на самолет и вернулся в Пермь. Он работает снабженцем в кафе, и его отпуск начинался чуть позже.

В аэропорту невестку с внуками встретил дедушка и повез их в гости на машине друга.

- В прошлом году Лена тоже ездила с ребятами к бабушке и дедушке, и дети с нетерпением ждали, когда снова поедут к ним, - рассказал Олег Власов, отец пострадавшей пермячки. – Камилла очень хотела ягодки покушать. Год назад они ездили на поезде, путь был долгий, с пересадками, через Махачкалу. А в этот раз радовались, что удалось купить дешевые билеты на самолет. Быстро долетели до Тбилиси, а там до места четыре часа по трассе.

Часть дороги шла по территории Грузии. Возле поселка Шаблиани машина, в которой ехали пермяки, попала в смертельное ДТП. Навстречу их авто лоб в лоб выехал водитель на Mercedes. Виновник аварии получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице. А 52-летний дедушка и его 42-летний друг, который был за рулем, скончались. Машина от удара загорелась, и заблокированные в салоне люди не смогли выбраться наружу.

Младший не приходит в сознание - Дочь каким-то чудом сумела выбраться сама и вытащить детей из машины, их отвезли сначала в одну больницу, а потом перевели в госпиталь имени Лео Бокерия, - продолжает Олег. – Она в сознании, но получила сотрясение мозга, порвала связки на ноге и получила многочисленные ушибы - тело все в синяках. Дети сейчас находятся на искусственной вентиляции легких. У Камиллы пострадала грудная клетка. Она начала открывать глаза. А вот Данька до сих пор в сознание не пришел.

Узнав о случившемся, Ахмед сразу же вылетел в Грузию. Летел через Москву, так как прямого рейса не было. Он не поехал на погребение отца, а сразу же помчался в больницу к жене и детям.

«День в клинике стоит 70 тысяч рублей». В Грузии спасают 26-летнюю пермячку и двух ее детей, которые попали в страшную аварию 00:00 00:00

Сейчас он дежурит рядом с семьей, а родители Елены здесь, в Перми, пытаются решить вопрос с транспортировкой дочери и внуков в Россию. Дело в том, что в Грузии они – граждане другого государства, и за их лечение госпиталь выставляет немалые суммы. К примеру, один день нахождения в больнице троих пациентов стоит 70 тысяч рублей.

Операция на ноге, которую планируют сделать Елене (у нее не шевелятся пальцы), обойдется в 700 тысяч рублей.

- Мы обратились в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае с просьбой помочь нам в сложившейся ситуации, - объясняют родители пострадавшей пермячки. - Оттуда информацию передали в минздрав.

- Мы ведем переговоры с грузинской клиникой и выясняем состояние здоровья пострадавшей семьи, - сообщили в пресс-службе краевого минздрава. – При первой же возможности будем решать вопрос о транспортировке женщины и детей в Россию. Пока неизвестно, куда их повезут – в Пермь или Москву.

Лечение дочери и внуков родители и муж пока оплачивают сами. Перевели на счет клиники сначала 70 тысяч, затем 90 тысяч рублей. Деньги собирают на работе, по знакомым и в соцсетях.