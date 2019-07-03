«Чудом вытащила детей из горящей машины». 26-летняя пермячка попала в смертельное ДТП в Грузии

26-летняя пермячка Елена Д. попала в страшное ДТП в Грузии. Женщина поехала туда с двумя своими малышами: пятилетней Камиллой и двухгодовалым Даней. Муж Елены и отец детей Ахмед родом из Азербайджана. 30 июня он проводил семью, долетев до Грузии. Затем сел на самолет и вернулся в Пермь. Он работает снабженцем в кафе и его отпуск начинался чуть позже.

Елену с детьми встретил в аэропорту и повез до дома в Азербайджане отец Ахмеда с другом.

- В прошлом году они тоже ездили к той бабушке, и сейчас дети с нетерпением ждали, когда снова поедут к ней, - рассказал Олег Власов, отец пострадавшей пермячки. – Камилла очень хотела «ягодки покушать». Дорога до аэропорта до места шла по территории Грузии. Возле поселка Шаблиани машина, в которой ехала Елена с детьми, попала в смертельное ДТП.

Навстречу им авто лоб в лоб выехал водитель на Mercedes. После столкновения 52-летний тесть и его 42-летний друг скончались на месте. Машина от удара загорелась.

- Лена каким-то чудом смогла вытащить детей из машины, - их отвезли сначала в одну больницу, а потом перевели в госпиталь им. Лео Бокерия, - продолжает отец пермячки. – Она в сознании, но получила сотрясение мозга, порвала связки на ноге и получила многочисленные ушибы, тело все в синяках. Дети сейчас находятся на искусственной вентиляции легких. У Камиллы пострадала грудная клетка. Они начала открывать глаза, а вот Данька до сих пор в сознание не пришел.

Узнав о случившемся, Ахмед сразу же вылетел в Грузию. Летел через Москву, так как прямого рейса не было. Он не поехал на погребение отца, которого должны были похоронить до восхода солнца, а помчался в больницу к жене и детям.

Сейчас он рядом с ними, а родители Елены здесь, в Перми пытаются решить вопрос с транспортировкой дочери и внуков в Россию. Дело в том, что в Грузии они – граждане другого государства и за их лечение госпиталь выставляет немалые суммы. К примеру, один день нахождения в больнице трех пациентов стоит 70 тысяч рублей.

Операция на ноге, которую 4 июля планируют сделать Елене (у нее не шевелятся пальцы на ноге, - Ред.), обойдется в 700 тысяч рублей.

- Мы обратились в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае с просьбой помочь в сложившейся ситуации, - объясняют родители пострадавшей пермячки. - Написали заявление. С нами связались специалисты краевого минздрава и сказали, что будут связываться с госпиталем, где лежит Елена и дети и будут выяснять вопрос, когда их можно будет транспортировать в Пермь.

Пока лечение родители оплачивают сами. Перевели сначала 70 тысяч, затем 90 тысяч рублей. Деньги собирают на работе, по знакомым и соцсетям. Если вы имеете возможность помочь этой семье, переведите посильную сумму на карту Сбербанка Олега Власова (отца пострадавшей девушки): 4276 4900 2049 0480. Карта привязана к телефону 7-919-456-39-80.