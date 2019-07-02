Биометрия на службе у нотариата: риски и преимущества

«Прорывные» цифровые технологии в последнее время проникли и в такие традиционно консервативные сферы, как, например, нотариат. Эксперты уже говорят о близком начале применения биометрических данных в российской юридической практике. О том, как это может выглядеть на практике поговорили в эфире радио «КП»-Пермь» в программе «Юридическая сила» с нотариусом Пермского городского нотариального округа Марией Борониной.

- Мария Николаевна, ещё тридцать лет назад идентификацию человека по биометрическим данным можно было наблюдать разве что в фильмах. А что теперь?..

-Как раз сейчас в России формируется единая федеральная биометрическая система. В этот реестр входят ( или точнее сказать могут входить) наши отпечатки пальцев, так называемый «слепок» голоса, уникальные данные лица. В наличии такого реестра данных в первую очередь заинтересованы банки. Скажем, при наличии такого «слепка» голоса у кредитного учреждения снижаются риски того, что удалённую консультацию по поводу вашего банковского счёта получите не вы, а какой-то пранкер.

- С банками всё понятно, а насколько применимы биометрические данные в нотариате?

- Давайте рассмотрим ситуацию со «слепком» голоса. Мы с вами знаем, что, например, братья-близнецы визуально, для постороннего человека, могут быть похожи как две капли воды. Тем не менее, они обладают уникальными признаками, которые присущи только им. Голос здесь очень хорошо подходит для идентификации при совершении юридически значимых действий, чтобы не происходило возможной «подтасовки» их участников.

- Как далеко может зайти использование биометрических данных, в частности, образцов голоса в гражданско-правовой практике?

- Пока сложно сказать, очевидны достаточно серьёзные риски. Ведь, к примеру, вас могут вынудить под угрозой насилия дать «голосовую команду» на совершение той или иной сделки. И в последствии признать её ничтожной будет хоть и возможно, но достаточно сложно. Не забывайте и о том, что для корректного использования данных нужно обладать достаточным количеством образцов исходного материала. Поэтому проникновение биометрии в нотариат это вопрос очень деликатный.

- И традиционный вопрос: можно ли получить бесплатную консультацию в Нотариальной палате Пермского края?

По любым нотариальным действиям граждане могут получить консультацию абсолютно бесплатно у любого нотариуса или обратиться непосредственно в Нотариальную палату Пермского края по адресу: город Пермь, бульвар Гагарина, 44а. Телефоны: 263-36-20, 263-25-04. Вопросы также могут быть заданы на сайте Нотариальной палаты Пермского края https://59.notariat.ru/

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