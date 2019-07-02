Героиня проекта "Преображение": "Комплиментов получаю в два раза больше, чем раньше"

Близится к завершению проект "КП"-Пермь" "Преображение". За 2,5 месяца Наталья Луканина скинула 11,5 кг из желаемых 20. Впереди у нее еще две недели, поэтому девушка старается изо всех сил.

- В пятницу мы с редакцией проводили Фестиваль окрошки, - говорит Наталья. - Наша низкокалорийная и диетическая окрошка была самой вкусной, как мне кажется. В общем, было весело. Вес выходные я занималась в зале, гуляла с любимым и радовалась жизни, хотя погода не очень хорошая. Дело в легкости, которую я почувствовала после того, как сбросила больше 10 кг. Это не передать словами. Мне теперь можно и пресс качать, хотя раньше мешал живот. Я невероятно довольна!

Наталья признается, что ей не терпится провести день, гуляя по магазинам, чтобы купить себе новую одежду - на два размера меньше.

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