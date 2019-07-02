2019-07-02T12:25:08+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

СИБУР приглашает старшеклассников принять участие в конкурсе «Грант СИБУРа»

Заявки принимаются до 24 июля
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Фото пресс-службы компанииФото пресс-службы компании
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СИБУР приглашает старшеклассников принять участие в конкурсе «Грант СИБУРа». Это новый формат программы поощрения талантливых школьников, которая реализуется с 2013 года. В 2019 году «Грант СИБУРа» был преобразован в совместный проект компании и Фонда «Талант и успех».

Победители отправятся в уникальный образовательный центр «Сириус» в сентябре этого года на специальную программу, разработанную экспертами центра при участии специалистов СИБУРа.

Программа предусматривает тренинги и обучающие игры от преподавателей «Сириуса», визионерские встречи с партнерами, встречи с топ-менеджерами СИБУРа. Ведущие вузы - партнеры компании проведут презентации своих программ и поделятся лайфхаками по решению ЕГЭ. Ребят также ждет насыщенная экскурсионная программа по самым интересным местам Черноморского побережья.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9, 10 и 11 классов средних школ, в том числе общеобразовательных, специализированных, гимназий и лицеев. География конкурса включает следующие города: Пермь, Благовещенск в Амурской области; Воронеж; Балахна, Дзержинск, Кстово и Нижний Новгород в Нижегородской области; Благовещенск и Уфа в Республике Башкортостан; Томск; Тобольск и Тюмень в Тюменской области; Нижневартовск, Нягань и Пыть-Ях в ХМАО; Губкинский, Муравленко и Ноябрьск в ЯНАО.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и приложить пакет сопроводительных документов, в том числе электронные копии дипломов, грамот и сертификатов. Заявка направляется по электронной почте. Срок предоставления заявок – до 24 июля 2019 года.

Юлия Воротникова, руководитель направления, Корпоративный университет СИБУРа, отметила: «Мы рады представить грантовую программу СИБУРа для одаренных ребят и их наставников в обновленном формате. Для нас принципиально важно, чтобы во всех регионах присутствия компании был равный доступ к самым современным образовательным технологиям и чтобы сфера науки становилась реальным социально-профессиональным лифтом. Надеемся на новые знакомства с юными талантами и на встречу в Сириусе!».

Более подробная информация о конкурсе, порядке участия и требованиях к оформлению заявки размещена на сайте конкурса – https://sochisirius.ru/obuchenie/partners/smena423

Все вопросы можно адресовать координатору конкурса Татьяне Стародубцевой по электронной почте: students@formula-hd.ru

Ждем ваши заявки и желаем удачи!

Для информации:

Проект финансируется в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», которая была запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании. Программа осуществляется по шести направлениям, и охватывает все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на сайте: www.formula-hd.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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