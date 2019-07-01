Сэкономлю на бензине и потрачу в магазине

Ездить на своем авто накладно — это любой знает. Техобслуживание, ремонт, замена резины… Но, конечно, одна из главных расходных статей - топливо. Оказывается, на нем можно здорово сэкономить. Вместе со специалистами с АЗС «Газпромнефть» мы рассматриваем несколько простых способов сократить траты.

1. Заправляться до полного бака

Это один из главных способов. С его помощью расходы можно сократить более чем на 10 процентов. Как это работает? Поскольку большинство автовладельцев живет в нескольких километрах от автозаправки, каждая поездка туда заставляет нас сжигать бензин. И если заправлять только 10 или 20 литров, расходы неминуемо возрастут. Кто-то может махнуть на это рукой. Но если учесть, что небольшой автомобиль в среднем расходует 8-10 литров на 100 км, то во время частых поездок на заправку может «накапать» серьезная сумма. А заправляясь «под завязку» можно сэкономить более 10 процентов. Ко всему прочему, чем чаще заправляешься, тем реже бывают случаи езды на почти пустом баке. Это вредно и опасно, в один прекрасный день можно сжечь инжектор и отправиться в автосервис на дорогостоящий ремонт.

Впрочем, это еще не все. На АЗС «Газпромнефть» при заправке более 25 литров и покупке сопутствующих товаров на 150 рублей и выше действуют специальные тарифы. На пример, тариф «Оптимальный». При его соблюдении на бонусную карту «Нам по пути» можно получить 15 бонусов. Тариф «Бизнес» может дать 30 бонусов, а «Профи» - 40 бонусов. Если учесть, что каждый бонус это рубль на следующие покупки, экономия может оказаться весьма существенной.

2. Завести дисконтную карту

Нередко мы годами заправляемся в одном и том же месте, но даже не знаем о возможности оформить дисконтную карту. Или всегда спешим и не успеваем этого сделать. И тем самым лишаем себя прекрасной возможности сэкономить. К примеру, на АЗС «Газпромнефть» стать обладателем карты лояльности «Нам по пути» можно за пять минут. Стоит она 199 рублей, эти затраты окупятся уже за месяц, а дальше — чистая экономия с помощью бонусной программы.

Серебро, золото и платина — это три статуса программы лояльности «Нам по пути». Чем статус выше, тем выгода больше. Например, если купить 1 литр АИ-92, то на карту с серебряным статусом вернется 0,5 бонуса, на золотую — 0,6 бонуса, а на платиновую уже 0,7 бонуса. Это прекрасная альтернатива кэшбеку, ведь бонусы принимаются на заправке из расчета 1 бонус=1 рубль, так периодически участники программы заправляются вообще бесплатно – за бонусы.

3. Следить за ценами и специальными акциями

Иногда автомобилисты заправляются, даже не глядя на стелу с ценами. А зря. Ведь цены на разных заправках могут существенно отличаться. Чтобы сравнить, порой достаточно одного щелчка мышью. На официальном сайте сети АЗС «Газпромнефть» собраны все актуальные акции. А пользователи мобильного приложения еще и получают персональные предложения прямо на телефон. Акции «Газпромнефть» устраивает постоянно.

4. Тщательно выбирать маршрут и время поездки

Автомобильные пробки — это не только потери времени, но и денег. Во время затора топливо расходуется так же, как и при быстрой езде. Иногда лучше выехать пораньше, чем потом жонглировать педалями «газ» и «тормоз». А если все-таки попали в пробку, навигатор поможет найти самый лучший и экономный маршрут.

Еще один лайфхак: не заезжать на АЗС специально, а выстроить свой обычный маршрут так, чтобы своя заправка была по пути. Вот адреса АЗС «Газпромнефть» в Перми:

• Пермь, шоссе Космонавтов, 19а

• Пермь, шоссе Космонавтов, 59/2

• Пермь, шоссе Космонавтов, 310/11

• Пермь, улица Космонавта Леонова, 80

• Пермь, Куйбышева, 113б

• Пермь, улица Новогайвинская, 108

• Пермь, улица Западный обход

• Краснослудское сельское поселение, урочище Абанино (28 км а/д)

• Село Фролы, трасса Пермь-Екатеринбург, 13 км (справа)

• Посёлок Новые Ляды, 40-летия Победы, 22

• Пригород Краснокамска, с. Усть-Сыны

• Деревня Замулянка, Фроловская с/а, ул. Сибирская, 72

5. Заправляться на автоматических АЗС

Это небольшие заправочные станции, на которых нет персонала — автолюбители сами заправляют свои авто и расплачиваются банковской картой или наличными. Затраты на содержание АЗС минимальны, а значит, цена топлива ниже. По сути, здесь каждый автолюбитель сам зарабатывает себе скидку. К примеру, на заправках самообслуживания «Газпромнефть» каждый автолюбитель экономит в среднем 50 копеек с каждого литра топлива. Правда, в Перми таких АЗС пока нет, но можно сэкономить во время путешествий по России.

6. Уберите «незамерзайку» и платите банковской картой

Повышенный расход топлива — одно из следствий неисправностей. И чтобы сэкономить на топливе, придется поддерживать автомобиль в исправном состоянии. Существенный фактор, влияющий на расход топлива, — загруженность авто. И добиться экономии можно, убрав из багажника лишнее. Например, не возить все лето 5 литров «незамерзайки», а выгрузить ее в гараже.

Еще один способ сэкономить — расплачиваться на заправках банковской картой. Сейчас, наверное, нет ни одного банка, который не возвращал бы часть денег при оплате покупки банковской картой. Порой возможности кэшбека поражают. Например, если оформить ко-бренд карту, как у компаний «Газпромбанк-Газпромнефть», можно повысить статус карты лояльности «Нам по пути» до несгораемого золотого.

Эти советы помогут извлечь ещё больше выгоды там, где на первый взгляд, ее не видно.